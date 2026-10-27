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"В Запада успешно е насаден митът, че Русия винаги печели", но историята разказва съвсем друго (ВИДЕО)

27 октомври 2026, 14:34 часа 1102 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"В Запада успешно е насаден митът, че Русия винаги печели", но историята разказва съвсем друго (ВИДЕО)

Полският външен министър Радослав Сикорски отново уязви Руската федерация на тема "история". Според топ дипломата на Варшава "митът, че Русия винаги печели, е бил успешно насаден в Запада", но историята разказва съвсем друга история. Той посочи, че страната невинаги е излизала победителка от войните си: „Те загубиха Кримската война. Загубиха войната срещу Япония. Излязоха от Първата световна война с подвита опашка. Загубиха при инвазията си в Полша. Загубиха в Афганистан. И загубиха Студената война".

"Така че нещата могат да се развият съвсем по друг начин", подчерта Сикорски на фона на продължаващата вече пета година агресивна война на диктатора Владимир Путин срещу Украйна.

Той, разбира се, призна, че Русия е победила Наполеон и Хитлер - макар поражението на последния да се дължи на общите ресурси на съюзниците по време на Втората световна война и огромната помощ от САЩ за СССР с оръжия, храна и други стоки и оборудване.

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Радослав Сикорски е недоволен от американските преговарящи за Украйна

Според Сикорски американските преговарящи "правят грешка", като приемат, че войната на Путин в Украйна е само за територия. Те смятат, че ако Киев просто се откаже от последните два укрепени града в Донбас - Славянск и Краматорск, Владимир Путин "ще може да запази достойнството си и войната ще приключи".

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"Възможно е да настъпи някаква пауза. Но Съветският съюз без Украйна е Русия без статут на велика сила. За да бъде световна суперсила, Русия се нуждае от Украйна", смята полският външен министър.

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"В момента Съединените щати са възприели стратегия за прекратяване на войната при каквито и да било условия, стига това да им позволи да се върнат към икономическото сътрудничество. Но всяка война може да бъде прекратена чрез капитулация. Затова условията имат значение", каза той.

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Полша Русия Радослав Сикорски война Украйна война Русия НАТО
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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