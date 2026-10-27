"В Запада успешно е насаден митът, че Русия винаги печели", но историята разказва съвсем друго (ВИДЕО)

Полският външен министър Радослав Сикорски отново уязви Руската федерация на тема "история". Според топ дипломата на Варшава "митът, че Русия винаги печели, е бил успешно насаден в Запада", но историята разказва съвсем друга история. Той посочи, че страната невинаги е излизала победителка от войните си: „Те загубиха Кримската война. Загубиха войната срещу Япония. Излязоха от Първата световна война с подвита опашка. Загубиха при инвазията си в Полша. Загубиха в Афганистан. И загубиха Студената война".
"Така че нещата могат да се развият съвсем по друг начин", подчерта Сикорски на фона на продължаващата вече пета година агресивна война на диктатора Владимир Путин срещу Украйна.
Той, разбира се, призна, че Русия е победила Наполеон и Хитлер - макар поражението на последния да се дължи на общите ресурси на съюзниците по време на Втората световна война и огромната помощ от САЩ за СССР с оръжия, храна и други стоки и оборудване.
Polish Foreign Minister Sikorski: There is a myth that has been successfully planted in the West that Russia always wins. But things don't always go their way. They lost the Crimean War. They lost the war against Japan. They emerged from World War I with their tails between their legs. They lost their invasion of Poland. They lost Afghanistan. And they lost the Cold War. So things can turn out very differently.— Clash Report (@clashreport) October 27, 2026
Още: Сикорски: НАТО да се готви действията на Русия в Европа да доведат до жертви
Радослав Сикорски е недоволен от американските преговарящи за Украйна
Според Сикорски американските преговарящи "правят грешка", като приемат, че войната на Путин в Украйна е само за територия. Те смятат, че ако Киев просто се откаже от последните два укрепени града в Донбас - Славянск и Краматорск, Владимир Путин "ще може да запази достойнството си и войната ще приключи".
"Възможно е да настъпи някаква пауза. Но Съветският съюз без Украйна е Русия без статут на велика сила. За да бъде световна суперсила, Русия се нуждае от Украйна", смята полският външен министър.
Polish Foreign Minister Sikorski on Ukraine: American negotiators are making a mistake by assuming that this is a war only about territory. They think that if Ukraine simply gives up those last two cities in Donbas, Putin will be able to save face and the war will end. There might be some kind of pause. But the Soviet Union minus Ukraine is Russia without great-power status. To be a global superpower, Russia needs Ukraine.— Clash Report (@clashreport) October 27, 2026
Още: "Ако Русия цял век се развиваше като Канада, щеше да има икономиката на САЩ": Къде е обаче днес? (ВИДЕО)
"В момента Съединените щати са възприели стратегия за прекратяване на войната при каквито и да било условия, стига това да им позволи да се върнат към икономическото сътрудничество. Но всяка война може да бъде прекратена чрез капитулация. Затова условията имат значение", каза той.
Polish Foreign Minister Sikorski: The United States has now adopted a strategy of ending the war on whatever terms are necessary, so that it can return to economic cooperation. But you can end any war by surrendering. So the terms matter. https://t.co/RhBIkSg0f5— Clash Report (@clashreport) October 27, 2026