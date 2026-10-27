Трети опит за извънредно заседание: Депутатите се връщат към Петричкия Ескобар и антените на Starlink

За трети път депутатите ще опитат да проведат извънредно заседание на Народното събрание, след като решиха да няма редовни пленарни заседания между 21 и 30 октомври - в дните около двата тура на президентските избори. Предишните два опита за събиране на парламента се провалиха заради липса на кворум.

Заседанието е насрочено за утре от 9 ч., като в програмата са включени две предложения за изслушвания, внесени с подписите на народни представители от ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Още: Искат обяснение от Радев за палежа на Starlink: ДБ събраха подписи за извънредно заседание на парламента

Искат обяснения за палежа на антените Starlink

Първото предложение предвижда изслушване на премиера Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" Пламен Тончев. Те трябва да дадат информация за предприетите действия след умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система Starlink край село Плана, както и за обстоятелствата, при които обвиняемите са успели да напуснат България.

Вчера стана ясно, че двамата заподозрени за палежа са задържани в Германия по европейска заповед за арест, издадена от Софийската градска прокуратура. Днес прокуратурата уточни, че арестите са извършени на 23 октомври в Дуисбург.

"Към момента германските власти изпълняват и издадената от СГП европейска заповед за разследване, въз основа на която събират доказателства по делото", съобщиха от прокуратурата.

Предстои германските съдебни органи да проведат необходимите процедури, след което да бъде решен въпросът с предаването на обвиняемите на българските власти.

Изслушване за помилваните наркотрафиканти

Второто предложение е за изслушване по случая с помилването на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар", и Динко Господинов, с прякор Динко Лудия. Още: За палежите на Starlink антените: ДБ иска свикване на извънредно заседание на парламента

Сред поканените да дадат обяснения са вътрешният министър Иван Демерджиев, директорът на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на Софийския затвор старши комисар Светослав Иванов Пенов и Васил Кордев, който е ръководил затвора през ноември и декември 2022 г.

Вносителите искат на парламентарната трибуна да бъдат изслушани и други длъжностни лица, сред които лекарят, подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, председателите на ДАНС и на Комисията по помилването към президента, главният секретар на МВР, както и директорите на ГДБОП и на болницата към затвора.

Дали депутатите ще успеят да съберат необходимия кворум и да проведат заседанието, ще стане ясно утре сутрин.