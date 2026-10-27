Агресорът Русия като част от БРИКС подписа декларация, в която категорично осъжда атаката в Пахалгам от 2025 г. и всички актове на тероризъм. С тази съвместна декларация Русия, която не спира да извършва ежеминутно военни престъпления в Украйна, също така поема ангажимента да се бори с тероризма във всичките му форми и проявления. Този непостижим циниъм и наглост се случва на 12-ия парламентарен форум на страните от БРИКС, който се провежда в Делхи.

Русия също така се е загрижила за човешките права, тъй като в текста се казва, че икономическите санкции имат дългосрочни отрицателни последици върху правата на човека, включително правото на развитие, здраве и продоволствена сигурност. В декларация бе представена от председателя на Лок Сабха (долната камара на индийския парламент) Ом Бирла, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ.

"Категорично осъждаме всички актове на тероризъм като престъпни и неоправдани, независимо от мотивацията им, когато и където и да са извършени, и от когото и да са осъществени. Осъждаме най-категорично терористичната атака в Джаму и Кашмир (в Пахалгам) на 22 април 2025 г., при която загинаха 26 души, а още много бяха ранени", пише в декларацията.

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"Потвърждаваме отново ангажимента си за борба с тероризма във всичките му форми и проявления, включително трансграничното придвижване на терористи, финансирането на тероризма и предоставянето на убежища за терористи", се посочва в декларацията.

Участниците в БРИКС също така искат реформиране на ООН, включително на Съвета за сигурност, за да стане световната организация "по-справедлива, равноправна, демократична, представителна и ефективна".

В двудневното събитие участват Русия, Бразилия, Китай, Египет, Обединените арабски емирства и Иран. Партньорските държави, които също са изпратили делегации на срещата, са Беларус, Куба, Тайланд, Уганда, Виетнам, Узбекистан и Казахстан.

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