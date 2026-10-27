След агитацията и инструктажа към медиите как да го отразяват: Радев "стреля" към Николай Денков и как той "процедирал"

Премиерът Румен Радев отказа да нарече "грешка" изявлението на пресцентъра на Министерски съвет в отговор на агитацията на министър-председателя за Илияна Йотова между двата тура на президентските избори. Попитан от журналисти днес, 27 октомври, дали би категоризирал прессъобщението по този начин, той отправи обвинение към свой предшественик на поста - Николай Денков от "Продължаваме промяната", без да посочва конкретни доказателства: "Не мисля. Нашият пресцентър вече отговори ясно по този въпрос".

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"Спомнете си назад – могат от моя пресцентър да ви дадат ясни факти, данни по време на министър-председателя Денков как се е процедирало по тези въпроси", бяха думите на Радев, който не даде повече никакви подробности.

Скандалът около агитацията и прессъобщението на Министерски съвет

Вчера, малко преди да станат ясни окончателните резултати - но вече се знаеше, че на балотаж отиват Андрей Гюров и Илияна Йотова - премиерът призова избирателите: "Нека да гласуваме за Илияна Йотова". В изказването си Радев отправи и критики към кандидата на ПП-ДБ Андрей Гюров. Пресцентърът на правителството ретранслира този призив на министър-председателя във Facebook и на сайта си.

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Снимка: БГНЕС

Впоследствие инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за президентската надпревара, сезира Централната избирателна комисия (ЦИК) за нарушения на Изборния кодекс. От формацията настояха за спешно произнасяне заради предизборна агитация в полза на Илияна Йотова, разпространена чрез официалните информационни канали на Министерския съвет. В сигнала се посочваха две предполагаеми нарушения на изборното законодателство:

използването на официалните правителствени канали за разпространение на призив в подкрепа на конкретен кандидат представлява предизборна агитация в държавна институция в нарушение на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс.

безплатно използване на публичен административен ресурс за целите на предизборната кампания противоречи на чл. 168, ал. 3 от кодекса.

Пресцентърът на правителството отвърна, че все още не е била започнала предизборната кампания преди провеждането на новия избор (втория тур) на изборите за президент и вицепрезидент на България, съгласно чл. 342 (3) от Изборния кодекс. Освен това от пресслужбата отправиха остър тон срещу медиите, отразили проявата на Радев, и дадоха властови инструкции как да се отразяват премиерът и членовете на правителството.

"Отговорност на Правителствената информационна служба, както и на самите медии, е да информират своевременно и коректно обществото за публичните позиции и дейността на министър-председателя и правителството. Дори и определени журналисти или медии да не споделят позициите на премиера, професионалните стандарти в журналистиката изискват те да бъдат отразени достоверно и в пълнота. Ако дадени медии въпреки това се отклоняват от професионалните стандарти и премълчават, преиначават, манипулират, съкращават и вплитат в политически наративи думите на министър-председателя или са подвластни на цензура или автоцензура, Правителствената информационна служба няма да следва тези негативни примери", заявиха от пресцентъра на кабинета "Радев".

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Това предизвика остра реакция от Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) в България. От АЕЖ посочиха, че Етичният кодекс на българските медии задължава журналистите да се придържат към точността на информацията, но това не означава забрана за критичен анализ на позициите на премиера или на отделни части от неговите изказвания: .