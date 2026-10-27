Румен Радев обясни защо няма да покаже Бюджет 2027 преди балотажа - с "тежки преговори" отстоява вижданията си пред ЕК

Премиерът Румен Радев обясни защо правителството му няма да представи бюджета за 2027 г. преди балотажа на президентските избори на 1 ноември (неделя), преди който той открито агитира за Илияна Йотова срещу Андрей Гюров. По време на Софийския икономически форум министър-председателят каза, че Бюджет 2027 ще бъде представен следващата седмица, а после съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обвини властите, че с това нарушават закона, "за да опитат да спасят загубата на Йотова". Критики дойдоха и от други политици и общественици.

Още: "Не е за показване преди балотажа": Обвинения, че Радев нарушава закона, като крие бюджета за след изборите

Водят се преговори с ЕК

Радев се мотивира с продължаващи разговори по темата с Европейската комисия, които той нарече "изключително интензивни".

"Защото ние сме твърдо решени в този бюджет, въпреки препоръките, които се дават от Европейската комисия, ние да запазим социалната програма, да запазим доходите, увеличението на пенсиите, на доходите, на детските, на майчинските, повече доходи за здравеопазване, образование, култура, спорт. Продължаваме тези много тежки преговори с ЕК. Когато сме готови - и аз се надявам, че ние ще отстоим нашите виждания за бюджета - разбира се, веднага ще го внесем", обеща премиерът пред медиите днес, 27 октомври.

Още: След агитацията и инструктажа към медиите как да го отразяват: Радев "стреля" към Николай Денков и как той "процедирал"

Снимка: БГНЕС

Законът казва, че бюджет трябва да бъде внесен до 31 октомври. "Вероятно го крият, защото вътре ще има още разочароващи неща, които няма да мотивират хората да гласуват. Радев се опитва панически да спаси кампанията на Йотова, която явно се кандидатира за вицепрезидент на министър-председателя. Но няма да успее, защото доверието в правителството пада стремглаво", категоричен е Божанов.

Припомнете си какво ни очаква в Бюджет 2027 съгласно плана за него, представен по-рано от финансовото министерство: Планът на кабинета "Радев" за Бюджет 2027: Скромен ефект от по-ниските разходи, приходите падат като дял от икономиката.

Радев отделно заяви, че няма да избегне парламентарен контрол в Народното събрание тази седмица. "Винаги съм се явявал, когато българският парламент ме повика. Не постъпвам като бивши министър-председатели, които бягаха от контрол и с години не се мяркаха в парламента. Но не се меся в работата и решенията на българското Народно събрание", каза той.