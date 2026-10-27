Европа опита да преговаря с Путин, но срещна ултиматуми - Украйна да се предава, НАТО да се свие (ВИДЕО)

Защо Европа не търси диалог с Русия за край на войната в Украйна? Този въпрос редовно се задава от евроскептици и политически поддръжници на диктатора Владимир Путин, в опит да се преобърне фокусът от неговата пълномащабна инвазия към фалшивото твърдение, че Киев и Западът са агресори и заради тях се лее най-голямо количество кръв от Втората световна война насам. Днес, 27 октомври, Финландия и Норвегия доказаха защо с издирвания от Международния наказателен съд в Хага стопанин на Кремъл не може да се преговаря добросъвестно.

Финландският президент Александър Стуб и норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре проведоха телефонни разговори с Путин за Украйна по своя инициатива. Те са призовали диктатора за деескалация, но от другата страна са чули за пореден път лекция за "първопричините" за войната, която Кремъл не спира да цитира. Тази война, според изявление на прессекретаря на Путин Дмитрий Песков, се проточвала поради „конфронтационната политика на страните от ЕС и НАТО“.

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Пак се повтарят "първопричините" на Путин

🤣 Putin told the leaders of Finland and Norway who's to blame for the war. Spoiler: Not Russia Finnish President Alexander Stubb and Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Støre called the Russian dictator to discuss ending the war in Ukraine. Instead, they got the familiar lecture about the war's “root causes” and accusations against NATO and the EU. They probably knew what they were getting into when they called Putin. Hopefully, they at least prepared themselves for a three-hour history lecture about the Pechenegs, the Cumans, and who owed whom what back in the days of Rurik. — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2026

От пресслужбата на Кремъл заявиха, че е било обсъдено уреждането на войната на Русия срещу Украйна, като се взели предвид разговорите на Путин със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф в Санкт Петербург на 21 октомври, както и контактите на Стуб и Стьоре с Уиткоф и украинския президент Володимир Зеленски в Осло.

Страните са обсъдили предстоящите тристранни преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби през първата половина на ноември.

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Но по-важното в случая - Путин е изложил "своята оценка за ситуацията на фронта" и е припомнил "първопричините" за войната, казаха от Кремъл. Диктаторът вече ясно е показвал няколко пъти, че живее в друга реалност, що се отнася до случващото се на фронта. Що се отнася до "коренните причини" за инвазията, според често повтаряната опорка на Кремъл те не са агресията на по-големия съсед срещу по-малкия, защото той тръгва в друга политическа посока и посока на развитие на държавата, а представляват разширяването на НАТО на изток и предполагаемото унищожаване на всичко руско от страна на Украйна - традиции, култура, медии. Тези твърдения се разглеждат като пропаганден наратив, който пренебрегва военните действия на Русия от 2014 година насам - те започнаха след протестите на "Майдана" в Украйна и изгонването на проруския президент Виктор Янукович, който отказа да подпише споразумение за асоцииране с Европейския съюз.

В "първопричините" Путин често цитира как НАТО трябва да се върне в границите си отпреди 1997 г., което би отрязало целия източен фланг на отбранителния съюз.

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Путин е заявил пред лидерите на Финландия и Норвегия, че дългосрочен мир е възможен само „при пълно и безусловно зачитане на легитимните интереси на Руската федерация“. Той е обяснявал и преди, че това означава пълен контрол над Донбас, който армията му не може да превземе от 2014 г. насам. Там е "крепостният пояс" на украинците - Славянск и Краматорск - който, ако попадне в ръцете на диктатора, открива безпроблемен път към вътрешността на Украйна в бъдеще. Затова Киев настоява за строги гаранции за сигурността си при евентуално мирно споразумение, а отстъпването от останалата част на Донецка област, която украинските сили контролират, е "червена линия" за Зеленски.

Владимир Путин обърнал още внимание на „конфронтационната политика на страните от ЕС и НАТО, която води до удължаване на военните операции“, според изявлението на Кремъл.

Страните обсъдили въпросите на сигурността в Балтийско море и Северна Европа. Стуб и Сторе са подчертали важността на спазването на международното морско право и свободата на корабоплаването, особено в контекста на атаките срещу търговски кораби в Черно море, засягащи и България: FT: Черно море се превърна в най-опасния корабен маршрут в света.

Путин обяви и началото на хуманитарната операция в района на окупирания Олешки в украинската Херсонска област с посредничеството на Съединените щати, по-конкретно на първата дама Мелания Тръмп, и въвеждането на временен „режим на примирие“ в Херсонска област за тази цел.

Путин, Стуб и Стьоре са се споразумели да продължат преките телефонни контакти, казаха от Кремъл.

Руският диктатор се появи по-късно на срещата на върха на Форума на страните износителки на газ, на която атакува словесно европейските страни. "Европа нанася удар на собствената си промишленост и социален сектор, като отхвърля руските енергийни доставки и прекратява дългосрочните договори. Знаете ли, в Русия имаме една поговорка: „Не копай яма за друг, защото може сам да паднеш в нея"", твърди той. "Според мен точно това се случи днес в страните от Европейския съюз".

Putin on Europe: Europe is dealing a blow to its own industry and social sector by rejecting Russian energy supplies and terminating long-term contracts. You know, in Russia, we have a saying: "Don't dig a pit for someone else, or you might fall into it yourself." In my view, that is exactly what has happened today in the countries of the European Union. — Clash Report (@clashreport) October 27, 2026

"Всякакви опити да се изключи Русия от световния пазар на газ ще имат сериозни последствия, преди всичко – непосилни разходи за потребителите", продължава да прокарва тезите си стопанинът на Кремъл.

Putin: Any attempts to exclude Russia from the global gas market will have serious consequences, above all, exorbitant costs for consumers. https://t.co/rJN1UgAz8Z — Clash Report (@clashreport) October 27, 2026

Зеленски: "Алекс и Йонас ясно дадоха да се разбере на руския лидер, че са необходими реални стъпки за деескалация"

Украинският президент Володимир Зеленски също реагира след разговорите - по думите му, лидерите на Норвегия и Финландия са го информирали какво са си говорили с Путин.

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"Разговарях с президента на Финландия Александър Стуб и с министър-председателя на Норвегия Йонас Гар Стьоре след днешния им телефонен разговор с руския лидер и като продължение на нашите обсъждания в Осло с представители на Америка, Европа и НАТО. Благодарен съм за подробната информация, за активната им подкрепа за нашата дипломация и за усилията за мир, които полагаме заедно с всички наши партньори", написа той.

"Алекс и Йонас ясно дадоха да се разбере на руския лидер, че са необходими реални стъпки за деескалация по отношение на енергетиката и инфраструктурата ни. Обсъдихме подготовката за тристранната среща, планирана за ноември на ниво екипи – украински, американски и руски. Финландия и Норвегия, като страни, граничещи с Русия, имат особен интерес от стабилни и надеждни споразумения за сигурност. Обсъдихме също така различни формати за нашето взаимодействие с партньорите в Европа, които биха могли да бъдат полезни за по-нататъшната подкрепа на дипломацията, отбраната ни и общата ни сигурност.

Трябва да има мир, необходима е деескалация, а Русия трябва да спре да удължава войната. Благодаря на всички, които подкрепят Украйна!", завърши Володимир Зеленски.

Spoke with President of Finland @alexstubb and Prime Minister of Norway @jonasgahrstore following their call today with the Russian leader and as a continuation of our discussions in Oslo with representatives of America, Europe, and NATO. I am grateful for the detailed briefing and for their active support for our diplomacy and the peace efforts we are pursuing together with all our partners. Alex and Jonas made it clear to the Russian leader that real de-escalatory steps are needed regarding our energy and infrastructure. We discussed preparations for the trilateral meeting planned for November at the team level – Ukrainian, American, and Russian. Finland and Norway, as countries that border Russia, have a particular interest in sound and reliable security arrangements. We also discussed various formats for our engagement with partners in Europe that could be useful in further supporting diplomacy, our defense, and our shared security. There must be peace, de-escalation is needed, and Russia must stop dragging out the war. I thank everyone who stands with Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 27, 2026

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"Разговорът бе откровен и по същество. Нашите страни са съседи на Русия. Изходът от тази война ще се отрази пряко на нашата сигурност, както и на сигурността на цяла Европа. Необходими са директни преговори за прекратяване на войната", заяви Стуб, цитиран от руската редакция на BBC.

Това е първият директен контакт между Путин и висши европейски лидери, подкрепящи Киев, откакто френският президент Еманюел Макрон разговаря с господаря на Кремъл миналия юли.