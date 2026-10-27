Ударени кораби край България:

Манчестър Юнайтед взе важно решение: Тръгва ли си Майкъл Карик?

27 октомври 2026, 17:23 часа 501 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Манчестър Юнайтед взе важно решение: Тръгва ли си Майкъл Карик?

Манчестър Юнайтед е в много сериозна криза, като отборът спечели едва 2 мача от началото на сезона и няма победа в последните си 8 срещи. Толкова лош старт на сезона "червените дяволи" не са имали от около 40 години. Бъдещето на мениджъра Майкъл Карик беше несигурно до този момент, но в клуба са взели решение. Треньорът ще получи още време за работа на "Олд Трафорд".

Майкъл Карик ще има още време

Според големите медии в Англия, Майкъл Карик ще получи още време за работа начело на Манчестър Юнайтед. "Червените дяволи" загубиха с 0:3 от Борнемут в последната си среща, а преди това бяха разгромени с 1:4 от Комо в Шампионска лига. Вече няколко големи треньорски имена се спрягат за заместник на Майкъл Карик при евентуална негова раздяла с Ман Юнайтед. Но според източниците, той ще води "червените дяволи" в гостуването на Челси от деветия кръг на Висшата лига.

Още: Легенда на Ливърпул посочи кой трябва да е новият треньор на Ман Юнайтед

Майкъл Карик

Предстоят трудни дни за Ман Юнайтед

Мачът между Манчестър Юнайтед и Челси ще се проведе на 31 октомври, събота, с начален час 14:30 ч. българско време. През последните дни ръководните фигури в Ман Юнайтед проведоха срещи, но според някои източници те не смятат наличните кандидати за нов треньор за достатъчно силни и именно това печели време на Майкъл Карик. След гостуването на Челси, за "червените дяволи" предстоят още трудни мачове - 2 домакинства на Рома и на Астън Вила, преди паузата за националните отбори.

Още: Легенда на Юнайтед посочи истинския "виновник" за кризата и кой всъщност ще понесе вината

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Манчестър Юнайтед Майкъл Карик
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес