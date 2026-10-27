Манчестър Юнайтед взе важно решение: Тръгва ли си Майкъл Карик?

Манчестър Юнайтед е в много сериозна криза, като отборът спечели едва 2 мача от началото на сезона и няма победа в последните си 8 срещи. Толкова лош старт на сезона "червените дяволи" не са имали от около 40 години. Бъдещето на мениджъра Майкъл Карик беше несигурно до този момент, но в клуба са взели решение. Треньорът ще получи още време за работа на "Олд Трафорд".

Майкъл Карик ще има още време

Според големите медии в Англия, Майкъл Карик ще получи още време за работа начело на Манчестър Юнайтед. "Червените дяволи" загубиха с 0:3 от Борнемут в последната си среща, а преди това бяха разгромени с 1:4 от Комо в Шампионска лига. Вече няколко големи треньорски имена се спрягат за заместник на Майкъл Карик при евентуална негова раздяла с Ман Юнайтед. Но според източниците, той ще води "червените дяволи" в гостуването на Челси от деветия кръг на Висшата лига.

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Предстоят трудни дни за Ман Юнайтед

Мачът между Манчестър Юнайтед и Челси ще се проведе на 31 октомври, събота, с начален час 14:30 ч. българско време. През последните дни ръководните фигури в Ман Юнайтед проведоха срещи, но според някои източници те не смятат наличните кандидати за нов треньор за достатъчно силни и именно това печели време на Майкъл Карик. След гостуването на Челси, за "червените дяволи" предстоят още трудни мачове - 2 домакинства на Рома и на Астън Вила, преди паузата за националните отбори.

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