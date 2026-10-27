Лекари в Украйна не искат да лекуват рускоезични пациенти: Омбудсман

Медиците в Украйна имат пълното право да откажат да лекуват рускоезични пациенти. Това изявление направи Олена Ивановска, комисар по защита на държавния език на Украйна. И това очевидно е още едно следствие от войната, която Русия води срещу Украйна.

Макар това да е въпрос на морал, в Украйна има законова разпоредба, която позволява на човек, предоставящ услуга, да откаже да го направи, ако трябва услугата да бъде предоставена на друг език, заяви Ивановска.

"Медицински специалисти идват при мен и казват, че не са готови да предоставят услуги на рускоезични пациенти. Това е морален въпрос. Но бих искала да ви напомня за тази точка, третата част на член 30 (чл. 30 от Закона за осигуряване на функционирането на украинския език като държавен - бел.ред.), според която доставчик на услуги може да предоставя услуги на друг език само ако желае, тъй като украинският гражданин не е длъжен да знае друг език освен държавния", заяви Ивановска по Украинското радио, цитирана от УНИАН.

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Темата бе широко коментирана от украински медии и новинарски портали, като изявлението й предизвика много полемики относно баланса между спазването на езиковото законодателство и конституционното право на гражданите да имат достъп до медицинска помощ.

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