Примирието в Олешки на Мелания Тръмп: Кога изтича?

Договореното с посредничеството на САЩ примирие в окупирания от Русия украински град Олешки ще остане в сила до 1 ноември. Това съобщи главният украински преговарящ Давид Арахамия. "Това е най-значителното снижаване на напрежението от 2022 г. насам", написа той в канала си в Telegram. Инициатор за примирието бе съпругата на американския президент Доналд Тръмп - Мелания.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че до момента не са регистрирани нарушения на примирието в района на Олешки.

Прекратяването на огъня влезе в сила по-рано днес, след като Москва и Киев се договориха да преустановят бойните действия, за да се позволи хуманитарна операция.

Още: Това, че гледаме да преговаряме, не значи, че няма да се бием: Песков за войната в Украйна

Споразумението има за цел да даде възможност да се достави хуманитарна помощ и да бъдат евакуирани цивилни от фронтовия град в Южна Украйна, където има остър недостиг на храни и лекарства.