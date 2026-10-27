"Фани и Александър" оживява на сцената на Народния театър под режисурата на Линус Тунстрьом

Премиера на "Фани и Александър" по Ингмар Бергман предстои в Народния театър на 19 и 20 януари 2027 г. Международно признатият шведски режисьор Линус Тунстрьом се завърна на първата ни сцена, за да започне работа с 15 актьори от първата ни трупа. След проведения през февруари кастинг стана ясно, че в спектакъла ще участват Велислав Павлов, Радина Кърджилова, Александър Тонев, Валентин Ганев, Ева Тепавичарова, Жорета Николова, Анета Иванова, Василена Винченцо, Димитър Николов, Кремена Славчева, Ненчо Костов, Стелиан Радев, Виктория Колева, Славена Керезова и Евгени Будинов.

"Много се вълнувам, че днес, с първата репетиция на "Фани и Александър", започва и личната ми среща с този невероятен актьорски състав, с който предстои да пренесем на сцената тази изключителна шведска драма – история за семейството, любовта, свободата, въображението, театъра, властта, магията, детството, страха и желанието – и заедно да открием какво ще се роди…", сподели Линус Тунстрьом.

Фотограф: Стефан Здравески

Режисьорът сравнява предстоящия репетиционен процес с пътуване на влакче в увеселителен парк: "Има спускания, от които ти се свива стомахът, резки ускорения, стръмни изкачвания и внезапни завои. Днес ние се качваме на това влакче и няма да слезем от него до премиерата".

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"Фани и Александър" е сред най-известните произведения на Ингмар Бергман. Историята, разказана през погледа на две деца от семейство Екдал, ни отвежда в Швеция в началото на XX век. След смъртта на баща им и повторния брак на майка им светът на Фани и Александър се променя. Произведението е познато най-вече с филмовата си версия от 1982 г., отличена с четири награди "Оскар".

Драматург и автор на сценичната адаптация е Армин Кербер, преводът на сценичната версия е на Меглена Боденска, сценографията е дело на Тило Ройтер, костюмите – на Йордан Михалев, а музиката – на Рихард Боргард.

Линус Тунстрьом е сред утвърдените шведски театрални режисьори и носител на наградата "Талия". Между 2007 и 2016 г. ръководи Uppsala Stadsteater, където през 2012 г. поставя "Фани и Александър". Четири години по-късно спектакълът гостува на международния театрален фестивал в Богота. Сред другите му проекти са "Фауст" в Дрезден, номиниран за Theatertreffen, и операта "Тристан и Изолда" във Folkoperan в Стокхолм.

Билети можете да намерите онлайн: https://nationaltheatre.bg/bg/predstavlenie/fani-i-aleksandr, както и на касите на театъра.

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