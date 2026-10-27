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Радан Кънев, Ицо Хазарта и Никола Минчев сезираха ЕК за свалените сатирични страници във Facebook

27 октомври 2026, 16:23 часа 965 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радан Кънев, Ицо Хазарта и Никола Минчев сезираха ЕК за свалените сатирични страници във Facebook

Председателят на ДСБ и евродепутат от ЕНП Радан Кънев, евродепутатът Никола Минчев (ПП-ДБ/"Обнови Европа") и още един представител от страната в Европейския парламент - Христо Петров (Ицо Хазарта) от ПП-ДБ/"Обнови Европа" - са отнесли към Европейската комисия случая със свалянето на сатиричните опозиционни Facebook страници. Става въпрос за страниците "Копейкин", "Един Завет", "BG Elves", "Пуйло" и други популярни пространства за потребители в социалната мрежа, които в деня за размисъл преди президентския вот няколко пъти бяха сваляни, а после скоростно се завръщаха и последователите им бързо се връщаха на познатите нива.

Въпросите към ЕК

Евродепутатите са задали на ЕК въпроси, свързани с изключването на тези страници, съобщи Кънев.

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Въпросите са:

  • Запозната ли е Комисията с този предизборен случай на масово изтриване на критични към управляващите страници и осъществила ли е контакт с координатора по цифровите услуги или с българските органи, за да провери законосъобразността на премахването, както и наличието на евентуално национално разпореждане, послужило като основание?
  • Как Комисията гарантира, че каналите за сътрудничество между онлайн платформите и националните органи по Акта за цифровите услуги (DSA) не се използват неправомерно за ограничаване на основни права като свободата на изразяване?
  • Възнамерява ли Комисията да разгледа този случай и в контекста на Европейския щит за демокрация, по-конкретно стълбове „запазване на целостта на информационното пространство“ и „укрепване на институциите, честни и свободни избори и свободни и независими медии"?

Дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП уточни след свалянето на страниците, че няма отношение към деактивирането на платформите. "Предполагаемите причини са масирано докладване от множество потребители или решение на компанията - собственик на социалната мрежа", се посочваше в съобщението.

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Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обаче заподозря цензура. "Имаме сериозни основания да подозираме намеса на МВР или ДАНС. Практиката ДАНС или ГДБОП да се използват за сваляне на сайтове и фейсбук страници е стара и вече сме доказвали намесата им. Наказани досега няма", смята Мирчев.

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Администраторите на някои от страниците също заподозряха ДАНС и ГДБОП, но посочвайки, че нямат доказателства.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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