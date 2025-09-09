“Братска среща“ между Вучич и Додик

Президентът на Сърбия Александър Вучич се срещна в Белград с бившия президент на Република Сръбска Милорад Додик. Двамата са разговаряли, както се изрази Вучич „за всички важни регионални въпроси“. Вучич публикува снимка с Додик в Instagram, като написа, че е имал „братска среща с президента Додик“. В публикацията си Вучич нарича Додик „президент“, въпреки че на 18 август Съдът на Босна и Херцеговина официално му отне мандата на президент на Република Сръбска заради неизпълнение на решенията на върховния представител на международната общност. В началото на август Съдът на БиХ съобщи, че Додик е осъден на една година затвор и шест години забрана за заемане на публични длъжности в страната.

Още: Подкрепа от Унгария: Додик отново плаши с отделяне на Република Сръбска от Босна и Херцеговина

Причината е подписването на закони, които върховният представител Кристиан Шмит предварително е отменил — закони, целящи несъблюдаване на решенията на Конституционния съд на територията на Република Сръбска.

Осем срещи с Путин

По-късно адвокатският екип на Додик поиска от Съда на БиХ замяна на едногодишната присъда с парична глоба, каквато възможност предвижда Наказателният кодекс на страната. Съдът прие това искане.

Снимка kremlin.ru

Още: Отнеха дипломатическия паспорт на Милорад Додик

На 9 септември Додик трябва да се срещне в Москва с руския външен министър Сергей Лавров.

От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Додик се е срещал с руския президент Владимир Путин осем пъти.

Той посети Москва и месец преди военния парад, през април, когато заяви, че Путин му е казал, че Русия ще настоява за прекратяване дейността на международните институции в Босна и Херцеговина, включително офиса на върховния представител Кристиан Шмит.

Още: Референдум в Република Сръбска за мандата на Додик