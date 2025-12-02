Войната в Украйна:

Британски инструктор е разкрит като шпионин на ФСБ: Замесен в убийството на известни политици

Британски военен инструктор е арестуван в Украйна след операция на контраразузнаването по обвинение, че е замесен в нашумелите убийства на украински политици и активисти. Задържаният Рос Дейвид Кътмор е пристигнал в Украйна през 2024 г. като военен инструктор, за да помогне за обучението на украинските въоръжени сили. Преди това е служил в британската армия и е изпълнявал бойни задачи в Близкия изток.

Според разследващите, британецът в действителност е работил за руските разузнавателни служби и е внасял в Украйна огнестрелни оръжия и боеприпаси, които са били използвани в убийства, включително тези на радикалния украински националист Демян Ганул (включен в списъка на терористите и екстремистите от Руската федерация), бившата депутатка от Върховната рада Ирина Фарион, известна с русофобските си изявления, и бившия председател на Радата Андрий Парубий.

Припомняме накратко тези три убийства: 

Демян Ганул бе убит в центъра на Одеса на 14 март 2025 г. Ирина Фараон бе убита на 19 юли в Лвов. А бившият председател на Върховната рада и бивш секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Андрий Парубий беше застрелян също в Лвов на 30 август. 

Според украински медии, операцията по задържането на Кътмор е била координирана лично от заместник-началника на Службите за сигурност на Украйна Олександър Поклад.

