Британските акушерки трябва да отбелязват "сексуалната ориентация" на новородените

Възмущение цари на Острова след като стана ясно, че акушерки са били принуждавани да записват "сексуалната ориентация" на новородени бебета, без в документите им да има възможност за отбелязване на биологичния пол.

Акушерките от Националната здравна служба (NHS) са принудени да попълват "абсурден" формуляр без опция за записване на биологичен пол, съобщава GBNews.

В документа се изисква здравните работници да опишат подробно половата идентичност и сексуалната ориентация на новородените като част от внедряването на софтуерна надстройка на стойност 450 милиона паунда.

Избор на полова идентичност и местоимения за бебетата

Служители на тръста Torbay and South Devon NHS Foundation били "шокирани", когато по време на обучение за софтуерната система Epic установили, че във формулярите за раждане няма опция за записване на биологичния пол на бебето, съобщил източник на The ​​Mail on Sunday.

Вместо това документът изисква от акушерката да запише половата идентичност на детето, заедно с часа и датата.

Сигнал подала акушерка, която поискала да остане анонимна. Тя заявила, че с колегите й са "притеснени" от формулярите, но не искат да повдигат въпроса пред ръководителите на NHS.

Защитници на правата на жените критикуват здравната служба, че е заложник на идеологията за половата идентичност, твърдейки, че софтуерът ѝ би могъл да предоставя подвеждаща информация за новородените, която да се отрази на целия им живот.

Смята се, че американският софтуер е добавил опцията с цел успокояване на активистите за правата на транссексуалните. Въпросната програма се използват от поне 10 тръста на NHS.

Фиона МакАнена от активистката група "Полът има значение" остро разкритикува мерките.

Източник: iStock

"Тръстовете могат и персонализират този софтуер. Това е пример за това колко вредна може да бъде трансджендър идеологията. Концепцията бебетата да имат полова идентичност е абсурдна, полът е важна медицинска информация", смята тя.

"Тръстовете са избрали да включат абсурдни софтуерни промени, като например половата идентичност на бебетата и определяне на местоименията, с които да се обръщаме към тях", добави тя.

"Системна грешка"

Служители на NHS обясниха, че зад този проблем стои "системна грешка" и че технологията ще бъде модифицирана, за да записва изключително биологичния пол.

Последният инцидент обаче показва, че тези проблеми все още не са решени.

"Защо, за бога, тази форма не е адаптирана, за да е подходяща за новородено?", пита акушерка от Торбей.

"Надявам се, че здравият разум ще надделее и никой няма да се опитва да попълва тези неща. За съжаление, здравият разум изглежда липсва", смята още акушерката.

"Това не са задължителни полета. Но това е гръбнакът на документацията, която ще следва бебетата през целия живот. Това е доказателство, че бебето съществува и е необходимо за получаване на акт за раждане. Фактът, че се иска определяне на пола при раждането, е обезпокоителен", допълни тя.