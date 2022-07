Британското разузнаване: Русия възлага важни задачи на "Вагнер" в Донбас заради проблеми с пехотата си

От март насам частната компания действа в Източна Украйна в координация с руската армия. Вероятно на ЧВК „Вагнер“ е възложена отговорност за определени сектори на фронта, по подобие на нормалните войскови части. Това представлява значителна промяна в начина на използване на паравоенната група в сравнение с периода преди 2015 г. Тогава тя предимно поемаше мисии, далеч от тези на редовната руска армия.

