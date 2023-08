Броят на жертвите на взрива на бензиностанция в Русия достигна 35, сред тях 3 деца (СНИМКИ)

Отделно в болници са настанени 63 души с наранявания, сред тях и 16 деца. 11 от пострадалите, сред които две деца, са в тежко състояние. Други 17 души са получили извънболнична медицинска помощ.

От сутринта над 70 спасители продължават да разглобяват конструкциите и да търсят пострадали на мястото на пожара.

⚡️ The explosion at a gas station in Makhachkala (russia) killed 30 people, reports the Dagestan Disaster Medicine Center.



At least 66 people were injured, 10 of whom are in serious condition.



