Брутална цензура: Русия спря независими медии, използвали "война в Украйна"

Главният прокурор на Русия нареди на медийния регулатор Роскомнадзор да "ограничи достъпа" до двете медии. Забраната идва заради "целенасочено и систематично" публикуване на "информация, призоваваща към екстремистка дейност, насилие" и "умишлено невярна информация за действията на руски военни" в Украйна.

Echo of Moscow and TV Rain have reportedly been cut off the airwaves as Russia imposes a de facto military censorship over its invasion of Ukraine. Russian media have been banned from using the words “war, invasion or attack.” Predictably Orwellian turn as Russia bombs Ukraine. https://t.co/SnAsAJfffY

Главният редактор на "Ехото на Москва" Алексей Венедиктов съобщи в Telegram, че радиостанцията е свалена от ефир. Радиото от десетилетия е емблема на либералната опозиция и интелигенция в руската столица.

По-рано днес руският политик Елвира Вихарева публикува коментар в блога на московското радио, в който остро критикува решението на Владимир Путин да приведе в бойна готовност ядрените сили на Русия. Специален режим на бойно дежурство за руското ядрено оръжие - какво значи това?

Вихарева дори си позволи директно да зададе въпроса "Нормален ли е Путин?".

С тези действия Русия де факто налага военна цензура над нахлуването си в Украйна. На руските медии е забранено да използват думите "война, нашествие или атака". Предсказуем обрат по Оруелски, докато Русия бомбардира Украйна, коментира в Twitter Андрю Рот, кореспондент на британския вестник Guardian в Москва.

Ekho Moskvy, a radio station that for decades has been the emblem of the Russian capital’s liberal opposition and intelligentsia, has been taken off the air, its director said. Unprecedented as far as I know. https://t.co/e2pYzvpiic