Кабинетът "Радев":

Бюджетни неволи и в Унгария: Мадяр обвини Орбан, че крил дефицита

30 юни 2026, 10:29 часа 598 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бюджетни неволи и в Унгария: Мадяр обвини Орбан, че крил дефицита

Унгарският министър-председател Петер Мадяр обвини предишното правителство на Виктор Орбан, че е укривало реалния размер на бюджетния дефицит, който според новите оценки тази година може да надхвърли 8% от брутния вътрешен продукт (БВП) - повече от два пъти над официално обявената цел. Мадяр заяви, че бюджетните цели за 2026 г., определени от кабинета на Орбан - първоначално дефицит от 3,7% от БВП, а впоследствие 5% - “нямат почти никаква връзка“ с действителното състояние на публичните финанси, което новото правителство е установило след поемането на властта преди шест седмици, съобщи “Файненшъл таймс“, цитиран от БГНЕС. Още: Удар по Бюджет 2026, България има 6 месеца да избегне глоба: Съветът на ЕС потвърди процедурата по свръхдефицит

По думите на Мадяр дори представители на предишното управление вътрешно са изчислявали дефицит от 6,8%, а последващи ревизии показват, че той би надхвърлил 8%, ако не беше постигнато споразумение за размразяване на средства от Европейския съюз.

Излъгаха унгарците

Излъгаха унгарците. Данните за бюджетния дефицит, които правителството на Орбан публично представяше, тези в официалните документи, и това, което виждаме сега, нямат нищо общо помежду си“, заяви Мадяр във видеообръщение, публикувано във Фейсбук.

След изборната си победа през април Мадяр обеща да се бори с корупцията, да възстанови отношенията на Унгария с Европейския съюз и в дългосрочен план да въведе еврото, което изисква бюджетният дефицит да бъде под 3% от БВП. Още: Божидар Божанов: Дефицит от 5,7% е нечуван от Жан Виденов насам, хващат бизнеса в засада

От встъпването си в длъжност новото правителство предприе серия от мерки за засилване на борбата с корупцията и сближаване с ЕС, включително присъединяване към Европейската прокуратура и укрепване на националните антикорупционни институции.

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“Файненшъл таймс“ отбелязва, че представянето на тежкото състояние на публичните финанси може да даде и политическо основание на правителството да намали или отложи част от обещаните разходи за здравеопазване и образование. Още: Дянков се съюзи с Асен Василев и каза каква глупост свърши Румен Радев пред ЕС с бюджетния дефицит

Кога изпуснаха публичните финанси

Снимка Getty Images

През по-голямата част от управлението си Виктор Орбан следваше строга фискална политика, но след пандемията изпитваше затруднения да овладее публичните финанси. През последните години бюджетният дефицит на Унгария се движеше между 6% и 7% от БВП, преди националната статистическа служба да отчете спад до 4,7% през миналата година.

Министърът на финансите Андраш Карман определи дефицита като “най-голямото предизвикателство“ по пътя към приемането на еврото и съобщи, че до края на август ще представи ревизиран бюджет за 2026 г.

Орбан, бившият му финансов министър и унгарската статистическа служба засега не са коментирали обвиненията. Още: След падането на Орбан: Унгария разследва шокиращия обир на 82 млн. долара и злато от Украйна

Колко далеч са от еврото

Финансовите пазари реагираха положително на победата на Мадяр. През последната година форинтът поскъпна с около 15% спрямо еврото, като по-голямата част от ръста беше реализирана след април. Доходността по десетгодишните унгарски държавни облигации също намаля и вече е под тази на полските облигации.

Според икономиста от KBC Bank Давид Немет Унгария ще има нужда от години на фискална консолидация, за да изпълни критериите за въвеждане на еврото.

„Министър-председателят потвърди, че целта на предишното правителство за дефицит от 5% е била нереалистична. Очаквам бавно и постепенно намаляване, като дефицитът ще падне под 3% едва около 2030 г.“, заяви Немет. Още: Мадяр нокаутира Орбан: Разреши за седмици проблема с Украйна, който експремиерът влачи 10 години

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бюджетен дефицит Унгария Виктор Орбан Петер Мадяр
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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