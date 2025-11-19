Българка стана съдия в Трибунала в Хага

Български съдия, избран с най-висок резултат, е новият член на Трибунала в Хага, съобщават от Министерството на външните работи (МВнР). На 17 ноември 2025 г. Общото събрание на ООН избра с най-висок резултат българския кандидат – съдия Мира Райчева-Шекерджиева от Върховния административен съд – за съдия на непълен щат в Трибунала на ООН по споровете. Кандидатурата ѝ получи подкрепата на 119 държави членки на ООН. Същия висок резултат постигна и кандидатът на Замбия. За петте вакантни места в Трибунала се конкурираха десет кандидати от различни държави, представляващи всички регионални групи в ООН.

Те бяха номинирани от Съвета на ООН за вътрешно правораздаване след многоетапна селекционна процедура, която започна с 391 първоначални кандидатури.

Активна дипломатическа кампания

Трибуналът на ООН по споровете представлява първата инстанция от двуинстанционната система на ООН за разглеждане на административни спорове.

Снимка iStock

Полученият висок резултат отразява както професионалните качества на българския кандидат, така и активната дипломатическа кампания, проведена от външното ни министерство в ООН – Ню Йорк и чрез акредитираните дипломатически мисии в София.

Интензивната работа в подкрепа на кандидатурата продължи три месеца и завърши с най-високия резултат сред участниците в условия на силна конкуренция.

Това признание е ясен знак за международния авторитет и доверието, с които нашата страна се ползва в системата на ООН.

