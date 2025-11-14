Любопитно:

14 ноември 2025, 12:35 часа 145 прочитания 0 коментара
Българска следа за пожар в австрийски ресторант

Българска следа са открили австрийските власти, разследващи пожар в традиционен ресторант в центъра на тиролския град Инсбрук в началото на юни. Следата в престъплението е открита след сравняване на ДНК проби.  

Тридесет и седем годишен българин, наемател на заведението, е платил на друг мъж, също българин, да го подпали. Наемателят “е обвинен от предполагаемия подпалвач“, каза говорител на австрийската прокуратура пред електронното издание на „Tиролер тагесцайтунг“ и потвърди това пред новинарската агенция АПА, предава БТА.

Наемателят и българинът, който го обвинява, се намират в предварителния арест в Инсбрук, а трети заподозрян в участие се намира в България по друго наказателно обвинение. Според адвоката му обаче той се чувства измамен.

Бившият ресторантьор също се защитава срещу обвиненията. “Той е шокиран и категорично отрича обвиненията“, заяви защитникът му Маркус Абверцгер. По думите му неговият клиент “няма никакъв обясним мотив“.

Никой не е пострадал сериозно при пожара в нощта на 1 срещу 2 юни. Огънят е тръгнал посред нощ, като огромни пламъци са обхванали градината в вътрешния двор. Осем жители са били евакуирани от апартаментите над ресторанта. Петима от тях, сред които две деца, са били хоспитализирани с подозрение за отравяне с дим.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
