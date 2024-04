Част от сградата я няма: Резултатът от украинска атака с дронове срещу руски авиационен център (СНИМКИ)

Центърът беше атакуван с дронове вчера рано сутринта. Първата информация беше за попадения от поне два дрона. Още тогава беше съобщено, че попадения има - размерът на щетите сега е доста по-видим, след като първо имаше информация за избити прозорци и стъкла. Явно е, че става въпрос за доста повече: Война на дронове: Русия и Украйна действат, атакуван е руски авиационен учебен център (ВИДЕО)

Satelite images show damage to the Borisoglebsk Aviation Training Center / 711th Aviation Repair Plant which Ukraine hit with long-range drones two days ago. https://t.co/aIdw1VfMrI pic.twitter.com/sRqSBz4T98