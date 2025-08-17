Обвиниха Арсенал и Микел Артета в "кражба" от Ливърпул

По-рано през трансферния прозорец Ливърпул се размина с една от целите си, която следи от повече от година. Става въпрос за испанския полузащитник Мартин Субименди, който подписа с Арсенал. Въпреки сериозния интерес от "Анфийлд", той избра да работи под ръководството на своя сънародник Микел Артета. Сега легендата на мърсисайдци Джейми Карагър направи изненадващо твърдение срещу мениджъра на "артилеристите", настоявайки, че испанецът "е откраднал" Субименди от Ливърпул.

Карагър обвини Артета за проваления трансфер на Субименди в Ливърпул

Бившият халф на Реал Сосиедад, който беше на радара на "червените" повече от година, шокира мнозина, като отхвърли Мърсисайд в полза на грандиозния трансфер на "Емирейтс" за 69 милиона долара това лято. Интересът на Ливърпул към Субименди датира от миналото лято, когато клубът търсеше подсилване в халфовата линия. Според медиите на Острова, испанският национал се бе договорил за трансфер на "Анфийлд", преди да реши да остане още една година в Реал Сосиедад. Той помогна на клуба от детството си да стигне до 1/2-финалите на Купата на краля и да се класира за 1/8-финалите на Лига Европа, след което беше ясно, че ще напусне.

Но според Карагър колебанието на Субименди е било по-малко свързано с лоялност и много повече с хитрия план на Артета. В подкаста "Stick to Football", бившият защитник каза: "Убеден, че Микел Артета определено го е откраднал от Ливърпул. Той се беше съгласил да дойде в Ливърпул. Каза, че идва – и в последния момент каза: "Не искам да идвам. Ще изкарам още една година в Сосиедад". Микел Артета е от баския регион. Няма съмнение, че е бил влюбен в него и е казал: "Подписваме с Микел Мерино този сезон, ще дойдем за теб следващия сезон"."

Ако думите на Карагър не бяха достатъчно осъдителни за феновете на Ливърпул, самият Субименди призна в интервю за "The Athletic", че репутацията на Артета и вниманието му към детайлите са запечатали сделката: "Не знам какво вижда Артета в мен, но за мен той е един от най-добрите треньори в Европа. Когато реших да напусна Сосиедад, исках да тренирам при качествен наставник и мисля, че го намерих. Откакто съм тук, видях колко педантичен е той във всеки аспект на играта, така че мисля, че той е правилният."

Арсенал започва новата кампания във Висшата лига тази неделя срещу Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд", сцена, подходяща за Субименди, за да покаже точно защо Артета е преместил планини, за да го има. С очакването Арсенал да се бори отново за титлата, бившата звезда на Ла Реал се смята за крайъгълен камък в преустройството на халфовата линия на Артета.

