Заплашват кмета Терзиев със съд, ако не махне "щорите" на светофар

Незабавно премахване на поставените "щори" на светофар, разположен на ключово софийско кръстовище. За това настоя в официална позиция Диана Русинова, председател на Европейския център за транспортни политики.

Призивът на сдружението е до столичния кмет Васил Терзиев и в него се казва, че ако казусът не бъде решен, ще бъде отнесен в съда.

Русинова се позовава на получени множество сигнали от граждани срещу "щорите" върху зеления сигнал на светофар на "Орлов мост".

От своя страна местните власти настояват, че "щорите" ограничават видимостта и зеленият сигнал се вижда едва на около 50 метра от светофара и това принуждава водачите да намалят скоростта преди кръстовището.

Щорите са незаконни?

"Принципите на организацията на движението са свързани с това, че тя трябва да бъде изграждана по такъв начин, че водачите за кратко време да могат да възприемат пътните знаци, пътните маркировки и светлинните сигнали и да съобразят поведението си с тях", мотивират искането си от сдружението.

Те допълват и че трябва да се има предвид, че в чл. 40, т. 4 и чл. 41, ал. 1 от Наредба № РД-02-21-2 от 24 октомври 2024 г. за организиране на движението по пътищата с пътни светофари се насърчава подобряване на видимостта на светлинните сигнали с цел правилното им възприемане от участниците в движението.

"В нито един текст на законов или подзаконов нормативен документ, свързан с организацията на движението, не се поставя възможността за прикриване или закриване на видимостта към средствата за сигнализация. Този фундаментален принцип на националните нормативни документи, както и на международни такива, напълно изключва възможността за намаляване или ограничаване на информацията, подавана към водачите и участниците в движението", пише още в позицията.

Проблемите на Орлов мост са други

Според Русинова проблемите с многото катастрофи и пътни инциденти на "Орлов мост" далеч не са само заради подаваните светлинни сигнали.

"При изграждането на организацията на движението на това кръстовище са допуснати редица грешки, които са свързани с нарушение на редица законови и подзаконови нормативни документи. Грешната и объркваща организация на движението е основната причина за настъпване на пътни инциденти на това място", смята тя.

И завършва писмото с предупреждение, че ако "щорите" не бъдат премахнати, казусът ще отиде в съда.

"Във връзка с изброеното дотук Ви каним, в спешен порядък, да предприемате необходимите действия, които пряко застрашават БДП по премахване на тези устройства. В противен случай ще бъдем принудени да се обърнем към компетентния български съд", пишат от ЕЦТП.