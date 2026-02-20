Войната в Украйна:

Предлагат улицата до руското посолство да носи името на Алексей Навални

Предложение да се преименува улицата край руското посолство на Алексей Навални внасят общински съветници от ПП-ДБ в София. Две години след като режимът на диктатора Валдимир Путин уби водещия опозиционер, инициативата отново влиза в дневния ред на Столичния общински съвет. "Предлагаме преименуването на част от ул. "Латинка", където се намира посолството на Руската федерация в София, с името ул. "Алексей Навални". Това би било естествено продължение на наименуването на алея "Героите на Украйна" отново пред руското посолство”, заяви Бойко Димитров, председател на ПП-ДБ в Столичния общински съвет.

Сред вносителите на доклада са още Симеон Ставрев, Бонка Василева, Грети Стефанова и Марта Георгиева.

В предложението на общинските съветници се посочва, че преименувани на Навални улици вече има в Лондон, Торонто, Тирана, Вилнюс, Осло, Рига, Прага, Рейкявик, Стокхолм, Краков, Гданск и редица други градове.

"Убийството на Навални е нов етап в осъзнаването на необходимостта да противодействаме на режима на Путин най-вече с помощ за Украйна, с ограничаване на руското у нас, но и със символични актове като този", заяви Симеон Ставрев. 

Улица “Латинка” се намира в район Изгрев. Разделена е на три части от бул. “Драган Цанков" и ул. "Никола Мирчев". Първата част се намира между ул. “Антон Чехов" и бул. “Драган Цанков". Вторият участък е между бул. “Драган Цанков" и ул. "Никола Мирчев". Третата част е след пресечката с ул. "Никола Мирчев"до ул. "Незабравка".

"Тази трета част не се явява директно продължение на предишните и подлежи на обособяване като отделна улица. Намира се непосредствено до посолството на Русия в България. Предлагаме описаната трета част да се именува като самостоятелна улица. С новото си име тя ще напомня за човек , който се бореше за истината и свободата", заключи Ставрев.

Виолета Иванова
