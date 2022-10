Четириногите в украинската армия: Редят се за порции и стоят търпеливо в окопите (ВИДЕО)

В социалните мрежи могат да се намерят доста видеа как украинските бойци споделят ежедневието си с бездомни животни или помагат на осиротели домашни любимци. Следващите кадри са запечатали такива моменти - чудесен пример как и по време на война може да запазиш човешкото си лице и че животът не само на хората има значение.

"В редовете на Въоръжените сили цари желязна дисциплина. Дори малките ни братя и сестри търпеливо чакат своята порция", пише в едно от видеата, разкриващо как украински военнослужещ приготвя храна за отряда в полеви условия, заобиколен от няколко кучета и котки, също очакващи своя дял.

War is war, and breakfast is on schedule☺️



There is iron discipline in the ranks of the Armed Forces. Even the little siblings politely wait for their portion🐱🐶



Our border guards never neglect our little four-legged friends pic.twitter.com/hPaHlzvSST — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 27, 2022

Често по време на обстрели животните инстинктивно търсят присъствието и подкрепата на хората. В следващото видео войник разказва как уплашени от стрелбата, четири бездомни кучета доверчиво са се приютили в окопа при бойците.

Animals must also adapt to new living conditions during the war. During mortar fire, dogs seek shelter and hide in the trenches of the Ukrainian army



🎥serhii.kostynskyi/instagram pic.twitter.com/iOnuFaPfpQ — Belsat in English (@Belsat_Eng) October 23, 2022

Животни биват спасявани наравно с хората:

In the cities liberated from ruϟϟians, #Ukrainian army together with police and rescuers helping animals who've lost their owners.

Every life is priceless of us ❤

Good will defeat evil!

Slava Ukraine!🇺🇦#Україна #NAFO #Харкiв pic.twitter.com/hUFHPh9Dy6 — CodeZ1LLa🌻🇺🇦 (@CodeZ1LLa) October 6, 2022

А някои кучета, прекарали повече време с военните, дори изпълняват команди.