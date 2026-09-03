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Путин: Каква мобилизация? Имаме си достатъчно войски (ВИДЕО)

03 септември 2026, 13:26 часа 700 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Путин: Каква мобилизация? Имаме си достатъчно войски (ВИДЕО)

Няма сценарий, при който ще се наложи Русия да обяви нова мобилизация за Украйна. Нямаме проблеми с наличността на военен персонал. Това заяви днес Владимир Путин по време на XI Източен икономически форум.

Информациите за предстояща нова мобилизация в Русия той нарече "информационна атака на противника", "замислена, за да повлияе на изборите за Държавната дума".

"Както и е известно, у нас хората отиват доброволно да подписват военни договори за разлика от това, което се прави в Украйна. и което виждаме всеки ден по телевизията и в интернет. В Украйна хората ги хващат по улиците като бездомни кучета и ги пращат на фронта. Равнището за водене на военни действия и мотивацията там са много ниски. А броят на дезертьорите е много голям. Там само официалният брой на съдебните дела за дезетьорство е над 300 000. А в действителност, мисля, че истинският им брой е половин милион. От тази гледна точка при нас с бройката на военнослужещите нямаме никакви проблеми. Докато при противника минусът се увеличава. Броят на загубите [в Украйна] е значително по-голям от броя на хората, които постъпват в армията в резултат на насилствена мобилизация", твърди Путин.

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Същевременно на форума той заяви и друго - че руската икономика била в напълно стабилна ситуация. През последните три години икономическият ни растеж е по-висок от средния за Европа, добави Путин.

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Снимка: kremlin.ru

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Владимир Путин руска икономика мобилизация война Украйна мобилизация Русия
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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