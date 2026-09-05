Кмет забрани на комарите да летят над града му

Кметът на Сен-Жюст-Сен-Рамбер във Франция официално забрани на тигровите комари да летят над територията на общината. В заповед, издадена в началото на септември, се посочва, че предвид повтарящите се ниски или кръгови полети на комарите, както и гнева и отчаянието, предизвикани от ухапванията им, подобна дейност вече е забранена. Всеки тигров комар, който не спази забраната, може да бъде подложен на "наказателно преследване".

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Досега не са арестувани комари, заяви кметът Оливие Жоли пред АФП в четвъртък. "Темата е едновременно забавна и смъртно сериозна. Тези малки същества могат да направят живота на хората непоносим." Наред със забраната за летене, за около 15 000-те жители на града важат и специални правила. Хората не трябва, например, да оставят кофи с вода на открито, а подложките под саксиите също са забранени.

Други взети мерки

Снимка: Envato

Местната власт е заделила 45 000 евро за борба с комарите. Парите ще бъдат използвани за закупуване на капани за комари, както и на къщички за прилепи и места за гнездене на лястовици, които се хранят с тези насекоми.

Кметът подчерта, че всеки в града трябва да допринесе за премахването на вредителите. Той посочи, че комарите обикновено остават в радиус от не повече от 150 метра от мястото, където са се излюпили.

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Азиатският тигров комар става все по-разпространен във Франция и е открит също в някои части на Германия и Люксембург. Този вид може да предава на хората вируси като чикунгуня, денга и Зика, пише RTL.