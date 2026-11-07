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Няма как - ще трябва да сриваме Кремъл!

07 ноември 2026, 14:04 часа 1047 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Няма как - ще трябва да сриваме Кремъл!

В училищните столове на руските училища не бива да се предлагат повече пици понеже са западна храна. Това е инициатива на съветничката на Владимир Путин по въпросите на културата и изкуствата Елена Ямполская. По този повод известният руски блогър, писател, фотограф и антивоенен активист Дмитрий Чернишев се обърна към нея в телеграм канала си "Движение Сопротивления" и заяви, че щом руските власти са тръгнали по този път не бива да се ограничават само с пиците. Редно е да се забранят в Русия още толкова много неща, които не са изконно руски, че списъкът трябва да обхване и самия Кремъл, построен от италианци, да не говорим пък за Санкт Петербург, който е толкова красив, защото... ами защото и той е почти изцяло построен от чужденци.

Ето какво изброява Чернишев:

Инициативата на руските власти трябва да включва и забрана за руснаците да консумират:

  • Сирена - пармезан, рикота, моцарела, горгонзола;
  • Други продукти като ризото, песто, прошуто, карпачо, лазаня, тирамису, пана кота, каноли, джелато;
  • Уви, повече не трябва да се употребяват зехтин, чабата, брускети и дори маслини (все пак не са руски продукт!);
  • Разбира се, списъкът трябва да включва още всички италиански вина, също амарето, грапа, кампари, лимончело;
  • Простете, но ще трябва да се откажете и от любимото еспресо, капучино и кафе лате.

Кремъл, разбира се, също ще трябва да бъде съборен, продължава Дмитрий Чернишев. Наистина ли е възможно произведение на Аристотел Фиораванти да стои в центъра на най-святото място на Русия, пита той. Защото най-важният от векове православен храм в Русия, Успенският събор в Кремъл, е дело не на руснак, а именно на италианския архитект Аристотел Фиораванти. Друг италиански архитект, Пиетро Антонио Солари, пък е построил стените и кулите на Кремъл. Камбанарията "Иван Велики" е дело на трети италиански архитект - Бон Фрязин (Неговото истинско име така и не е запазено в летописите, тъй като руснаците не са можели да го произнасят, но се предполага, че се е наричал Мастро Боно или Марко. Той изгражда камбанарията през XVI в. - бел. ред.). Архангелската катедрала в Кремъл е дело на следващ италиански архитект - Алевиз Нови.

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Нататък Чернишев продължава със Санкт Петербург, който почти изцяло е построен от западни инженери и архитекти. Да, родният град на Путин е построен от чужденци.

"Искате ли да поговорим за Санкт Петербург? Това е родното място на вашия президент", обръща се отново Чернишев към съветничката на Путин Елена Ямполская. "Защо мислите, че Санкт Пеербург е толкова красив?", пита я той. И пояснява защо:

  • Доменико Трезини е построил катедралата "Петър и Павел", сградата на Дванадесетте колегии, жилищния комплекс на остров Василиевски;
  • Бартоломео Франческо Растрели е построил Зимния дворец, Големия Петерхофски дворец, Екатерининския дворец в Царско село, Смолния манастир;
  • Джакомо Кваренги е построил Смолни институт, Ермитажа, Академията на науките;
  • Карло Роси е построил Михайловския дворец, сградата на Генералния щаб, Александринския театър. 

Освен това всички руски художници и писатели са изучавали изкуството на Ренесанса:

  • Карл Брюлов е прекарал над десет години в Италия;
  • Александър Иванов е прекарал почти тридесет години там;
  • Кипренски е работил в Рим и Флоренция;
  • Гогол е написал първия том на "Мъртви души" и е завършил "Шинел" в Италия;
  • Достоевски е завършил романа си "Идиот" във Флоренция.

"Операта е дошла в Русия от Италия. Както и банковото дело. Може би искате да поговорим за мода? Или за дизайн? Може би за коли?", продължава безмилостно Чернишев да съсипва съветничката на Путин.

И заключава:

"А ние досега едва сме се докоснали до повърхността, скъпа Елена Александровна. Не разбирам как Вашето проницателно око е пропуснало продуктите от нечестива Америка? Наистина ли е правилно да тровим децата си с картофи, домати, царевица, тиква, боб и слънчогледово олио? Всичко това е американско. Не е наше. Имаме си собствени прекрасни ряпа и жълта ряпа. Имаме си супа от коприва и каша." 

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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