Войната в Украйна:

Данните на италианския външен министър изтекоха в тъмната мрежа

07 ноември 2026, 13:54 часа 1071 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Данните на италианския външен министър изтекоха в тъмната мрежа

Италианският външен министър Антонио Таяни е станал жертва на киберпрестъпници, които разпространяват личните му данни в така наречения даркнет - тъмната мрежа, заради подкрепата на Италия за Украйна. "От няколко дни киберпрестъпниците разпространяват личните ми данни в даркнет и се стремят да получат допълнителна информация, като по този начин ме излагат на нова опасност", написа Таяни в социалната платформа X.

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"Замесват и семейството ми и са готови да платят за повече подробности за мен и моите близки. Моята реакция е много проста - няма да се оставя да ме сплашат при никакви обстоятелства“, продължи министърът на външните работи на Италия.

"Нашата позиция по отношение на Украйна е политическата причина, поради която съм на прицела им, е защитата на свободата на суверенна държава, заемане на ясна позиция в полза на демокрацията и независимостта на нацията. Това е опасното в очите на тези престъпни формирования“, заключи Таяни.

Италианското правителство предлага твърда подкрепа на Киев, както хуманитарна, така и военна.

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Лични данни хакерска атака Антонио Таяни Тъмна мрежа
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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