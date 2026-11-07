Данните на италианския външен министър изтекоха в тъмната мрежа

Италианският външен министър Антонио Таяни е станал жертва на киберпрестъпници, които разпространяват личните му данни в така наречения даркнет - тъмната мрежа, заради подкрепата на Италия за Украйна. "От няколко дни киберпрестъпниците разпространяват личните ми данни в даркнет и се стремят да получат допълнителна информация, като по този начин ме излагат на нова опасност", написа Таяни в социалната платформа X.

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"Замесват и семейството ми и са готови да платят за повече подробности за мен и моите близки. Моята реакция е много проста - няма да се оставя да ме сплашат при никакви обстоятелства“, продължи министърът на външните работи на Италия.

"Нашата позиция по отношение на Украйна е политическата причина, поради която съм на прицела им, е защитата на свободата на суверенна държава, заемане на ясна позиция в полза на демокрацията и независимостта на нацията. Това е опасното в очите на тези престъпни формирования“, заключи Таяни.

Италианското правителство предлага твърда подкрепа на Киев, както хуманитарна, така и военна.

Criminali informatici da giorni hanno diffuso i miei dati personali sul dark web e cercano altre informazioni, di fatto esponendomi a nuove minacce e intimidazioni. Coinvolgono anche la mia famiglia, sono pronti a pagare per altri dettagli su di me e sui miei cari. La mia reazione è molto semplice: non mi farò intimidire in nessun modo. Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l’Italia, rafforzerò sempre più i legami e la collaborazione con i nostri alleati per proteggerci insieme. La nostra posizione sull’Ucraina è la ragione politica per cui sono entrato nel mirino: difendere la libertà di uno Stato sovrano, schierarsi in maniera limpida a favore di democrazia e indipendenza di una nazione per queste entità criminali è pericoloso. Si muovono anche in reazione alle attività che da mesi abbiamo messo in piedi per difendere la sicurezza informatica del Ministero degli Esteri. Alla Farnesina lavoriamo seriamente contro queste minacce: ho creato dal 1° gennaio una “direzione cyber” per proteggerci dalle incursioni informatiche di soggetti spesso collegati in qualche modo a entità statali a noi ostili. Siamo operativi e siamo collegati ai nostri alleati. La nostra scelta, la mia missione sono compiute: noi continueremo a difendere la nostra sicurezza, a difenderci dai criminali informatici. Con la convinzione che questo è il modo giusto per tutelare il popolo italiano e il nostro Paese.