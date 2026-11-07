Повечето заподозрени за безредиците във Франкфурт са чуждестранни граждани

80-90% от участниците в безредиците във Франкфурт в нощта на Хелоуин имат мигрантски произход. Това заяви по-рано министърът на вътрешните работи на Хесен Роман Посек, а сега от полицията във Франкфурт потвърдиха неговите подозрения. Данните, предоставени от полицията след запитвания от журналисти, показват, че 75% от 55-те заподозрени, които се разследват, притежават чуждестранни паспорти. Мнозина от тях паралелно с това имат и германски паспорти.

Безредиците възникнаха на 31 октомври след младежки протести от движението Gen Z regelt. Същата вечер групи млади хора разбиха и подпалиха магазини, хвърляха камъни и коктейли Молотов по полицията. 180 служители на реда са били ранени по време на безредиците.

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Сред задържаните са 13 непълнолетни. Един от тях, 18-годишен сирийски гражданин, е в ареста по подозрение за кражба на оръжие от магазин за оръжия, информира "Билд".

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Полицията съобщи също, че сред участниците в безредиците са били две отделни групи: приблизително 100 души от радикалната левица и няколко групи млади мъже с мигрантски произход.