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"Бабите на Путин" поискаха Мелания Тръмп да стане президент на САЩ

07 ноември 2026, 14:52 часа 947 прочитания 1 коментар
Снимка: принтскрийн/Instagram/ОТРЯДЫ ПУТИНА Z
"Бабите на Путин" поискаха Мелания Тръмп да стане президент на САЩ

Активистките от групата "Отрядите на Путин" призоваха в свое видео Мелания Тръмп да се кандидатира за президент на САЩ на следващите избори. Повече познати като "Бабите на Путин", групата пенсионерки от дълго време са известни с пропагандните си прояви, които вероятно предизвикват умиление сред верните привърженици на кремълския цар.

Не е ясно само защо използват за разпространение на видеата си социална платформа на "пропадналия Запад" като Instagram - това ще си остане една от вечните загадки на руското общество с неговите традиционни ценности. Дали защото "гнилият Запад" е толкова по-напред технологично или по друга причина нека не дълбаем.

Във всеки случай във видеото една от възрастните жени, която с голямо усилие успява да прочете текста, който са й написали, заявява, че путинският отряд иска да "ободри Доналд Тръмп, който е започнал да губи изборите", както и че иска да види като следващ американски президент "симпатична, делова жена" като първата дама Мелания Тръмп.

Ще трябва американските граждани да се съобразят с искането на путинските баби.

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Мелания Тръмп бабите на Путин
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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