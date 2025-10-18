Войната в Украйна:

"Путин ме мрази – и това е взаимно": Зеленски не скри "любовта си" (ВИДЕО)

18 октомври 2025, 13:01 часа 264 прочитания 0 коментара
"Путин ме мрази – и това е взаимно": Зеленски не скри "любовта си" (ВИДЕО)

"Путин ме мрази – и това е взаимно". Това заяви украинският държавен глава Володимир Зеленски по адрес на руския деспот Владимир Путин в социалните мрежи. „Ако се опитват да ни убият всички, е странно да имаме друго отношение“, добави той. Едва ли е изненадващо – Путин е убил хиляди и е унищожил всичко, което Украйна се бори да защити. Още: "Достатъчно кръв бе пролята": Тръмп с първи коментар след срещата със Зеленски (ВИДЕО)

Ще има ли ракети "Томахоук" за Украйна?

Володимир Зеленски и Доналд Тръмп са обсъдили въпроса с далекобойните оръжия, но са се разбрали да не правят публични изявления по темата. Това обяви украинският президент пред журналисти във Вашингтон.

Още: "Путин изпълни плана си с 10 от 10, Тръмп идиот ли е?": Все повече сигнали, че Украйна няма да получи "Томахоук" (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Решихме, че засега няма да говорим публично за далекобойните ракети, тъй като САЩ не желаят ескалация“, заяви пред журналисти Володимир Зеленски. По-рано Тръмп обяви, че въпросът ще бъде разгледан, но бе категоричен, че се надява да се стигне до мир преди да се наложи САЩ да изпратят ракети "Томахоук" на Украйна.

Припомняме, че в телефонен разговор ден по-рано Тръмп и Путин се разбраха да се срещнат в Будапеща. Очаква се преговорите да се случат до две седмици, като американският президент обясни днес, че за момента няма как да има среща между Путин и Зеленски.

Още: Стармър обеща пълна военна и хуманитарна подкрепа за Украйна

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Володимир Зеленски война Украйна Томахоук ракети Томахоук
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес