Иран обяви официално прекратяване на 10-годишното ядрено споразумение

Иран заяви в събота, че вече не е обвързан от споразумението от 2015 г., официално известно като Съвместен всеобхватен план за действие (СВПД) , съгласно което международните санкции бяха отменени в замяна на ограничения върху ядрената програма на Техеран. Така Международно споразумение с Иран, предназначено да предпази света от разпространението на атомни оръжия, официално приключи, предаде британското издание "Гардиън".

Какво следва?

"Отсега нататък „всички разпоредби на споразумението от 2015 г., включително ограниченията върху иранската ядрена програма и свързаните с тях механизми, се считат за прекратени“, се казва в изявление на иранското външно министерство.

Въпреки това, се добавя, че страната „твърдо изразява ангажимента си към дипломацията“.

Споразумението е в хаос от години

Подписано във Виена от Иран, Китай, Великобритания, Франция, Германия, Русия и САЩ, споразумението целеше да сложи край на дългогодишната дипломатическа безизходица и да отбележи началото на нова ера в отношенията между Иран и Запада.

Въпреки че споразумението официално изтича в събота, то е в хаос от години. ОЩЕ: Ядрената програма стана на пух и прах: ООН удари Иран с нови санкции

През 2018 г., по време на първия си президентски мандат, Доналд Тръмп разстрои европейските си съюзници, като едностранно извади САЩ от сделката и възстанови санкциите. Той не хареса пакта, подписан от един от предшествениците му, Барак Обама, и беше обезкуражен от дипломация от заклетия враг на Иран, Израел.

В резултат на оттеглянето на САЩ, Техеран започна да разработва ядрената си програма.

Водените от Европа преговори за възраждане на споразумението се провалиха, а бомбардировките срещу Иран от Израел и САЩ това лято оставиха надеждите за възраждане на исторически ниско ниво. След тази 12-дневна война през юни , иранският парламент прие законопроект, с който отказа да сътрудничи с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), ядрения инспекторат на ООН.

Това доведе до задействането на т. нар. процес на „връщане назад“ от страна на подписалите споразумението Великобритания, Германия и Франция, което доведе до повторното налагане на санкциите на ООН. Клаузата за връщане назад позволява бързото и автоматично повторно налагане на всички санкции на ООН, които бяха отменени по силата на споразумението, ако Иран наруши значително ядрените си ангажименти. Тези санкции с бързо възстановяване на силата на практика направиха формалност на „деня на прекратяване“, който беше определен за 18 октомври, точно 10 години след приемането на резолюция 2231 на Съвета за сигурност на ООН. ОЩЕ: ЕС потвърди: Възстановява санкциите срещу Иран