"Разделяй и владей": Сътресения в опозицията на Мелони

Вицепрезидентът на опозиционното на Джорджа Мелони движение "Пет звезди" в Италия Киара Апендино подаде оставка от поста си, предаде италианската информационна агенция ANSA. Апендино съобщи решението си по време на националния съвет на движението, който се провежда чрез видеоконферентна връзка. Няма яснота дали настоящия премиер на Италия Джорджа Мелони има пръст в това, но предвид изявлението на Апендино във вторник, по-скоро става въпрос за вътрешни проблеми в партията.

Тогава хвърлилата днес оставка Апендино изрази съмнения относно посоката на движението "Пет звезди“ след силно разочароващите резултати от изборите в регионите Марке, Калабрия и Тоскана, но не успя да получи голяма подкрепа от другите партийни лидери. Апендино специално критикува прекалено отстъпчивото отношение на движението „Пет звезди“ към Демократическата партия, допълва Il Post.

Защо точно сега?

Оставката на Апендино идва в навечерието на гласуването за втория мандат на Джузепе Конте за президент на Движението „Пет звезди“. Той е единственият кандидат за поста, а заседанието е насрочено за следващия уикенд.

Припомняме, че Джузепе Конте стана премиер на Италия в периода 2018 - 2021 г., но не изкара пълен мандат, като властта му беше по време на пандемията от коронавирус.

Не е ясно дали Апендино ще бъде част от следващото ръководство на партията. ОЩЕ: Тръмп с признание: Мелони е много красива, макар това да може да сложи край на кариерата ми