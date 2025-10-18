"Георги, ако пипнеш децата ми...": Вили Вуцов избухна срещу президента на БФС! (ВИДЕО)

Един от най-известните български треньори Велислав Вуцов се обърна към президента на Българския футболен съюз Георги Иванов в своето предаване. Специалистът заяви, че ако бившият нападател на Левски "пипне децата" му - Светослав и Петър Вуцови, ще предприеме мерки. Според Вили Вуцов в Бояна ги е яд, че не могат да достигнат нивото на баща му - Иван Вуцов, и сега отмъщават чрез акция срещу Светльо Вуцов.

Вили Вуцов се обърна към Георги Иванов

"Сега да ме обвинявате, че правя завери срещу вас... Това са пълни глупости... Сега г-н Иванов ви казвам. Не, обръщам се сега по друг начин. Георги, ако пипнеш децата ми, както си се заканил, ще ме видиш в друга светлина. Не те заплашвам. Адът ще дойде върху теб, ако пипнеш децата ми. Ако той не го гледа, предайте му. Никога не съм посягал върху нечии деца. Каквото имаш, ела да ми го кажеш", заяви Вили Вуцов.

"Преди 10 епизода казах да оставите децата ми. Сега вече знам. Срещу Петър - 3 картона подред със заповед. Продължите ли в тоя вариант, армията, която ще се стовари върху вас, ще е страшна. Преглътнах всичко за мен в името на децата. Някой, когато пипне децата ми, ще стане страшно", категоричен е той.

"Понеже чувам, че се каниш, че ще приключиш и на двамата кариерите, обещавам ти, г-н Иванов, аз ще застана насреща. Много ме подценяваш. Фамилия Вуцови е била, е и ще бъде. Това, което Иван Вуцов го е изградил в годините, вие за 3-4 години се опитвате да го сринете. Не може да си простите, че не може да му стигнете малкия пръст. После отмъщавате на мен и децата ми. Бъдете живи и здрави!", избухна Вили Вуцов.

