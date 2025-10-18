Тръмп играе танц и частен брокер между Русия и Украйна: Анализ на ЦИД

"След разговорите с Путин по телефона и вчера с Володимир Зеленски, президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да продължи разговора на честен брокер, който инвестира в Украйна. Видяхме го с натиска през Турция за доставките на газ от САЩ за замени тези на Русия, видяхме и натиска над Индия да спре доставките на петрол, както и разговора на Мелания Тръмп за връщане на украинските деца и нервната паническа реакция на Кремъл за доставките на ракети "Томахоук". Този натиск се усеща в определена доза и работи. Видяхме, че втората среща в Унгария изглежда е пожелания на Путин в сравнение с първата среща с Аляска". Това мнение изрази анализаторът от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Руслан Стефанов пред БНР.

Още: Ще има ли ракети "Томахоук" за Украйна? Тръмп и Зеленски запазват мълчание (ВИДЕО)

Как ще завърши танцът на Тръмп?

По думите му Кремъл губи приходи от спрения износ на бензин и дизел и това не е преувеличено. Очевидно Русия изпитва затруднение и това не е резултата само от действията на украинските военни, но и от натиска на Тръмп и европейските партньори, които също оказват натиск, добави Стефанов. Той посочи, че натискът над Русия е много сериозен и има ефект, не само от украинските, но и от намаления износ на нефт и газ от Русия.

Още: "Путин изпълни плана си с 10 от 10, Тръмп идиот ли е?": Все повече сигнали, че Украйна няма да получи "Томахоук" (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Всяко следващо намаление ще се усеща повече и говорим за спад на цените. В случая щом нещо се признава от Русия, че има проблем в спада на приходите от нефт и газ, вероятно е доста по-голям от представените данни от Кремъл", отбеляза Руслан Стефанов.

Стефанов прогнозира, че ако Тръмп и САЩ продължат с натиска и "не само словесно, а с тарифи и мита на индийски стоки този натиск ще се случи и загражда и други страни – Китай и Турция". "В случая Путин ясно съзнава, че търпенето на Тръмп се изчерпва, натискът над Русия се увеличава и идва от президентът, който няма да се съобразява с международни обвързаности, след като Русия и Китай не се съобразява", посочи Руслан Стефанов.

Според него тези санкции са внимателно координиран със САЩ и разбира се ЕС се присъединява чрез изразеното желание на спиране на доставките на нефт газ, в което се включи и България.

"САЩ и Европа са наясно, че Русия е в ъгъла и следващите стъпки са много внимателни. Тръмп играе този дипломатически танц и трябва да изглежда като честен брокер между Русия и Украйна, което прав много добре. Не можеш да отправиш покана към Путин, ако го заплашиш с всичко. На Кремъл име ясно, че срещу тях стои някой, който разбира правилата на играта и има картите", коментира Стефанов.

Още: Стармър обеща пълна военна и хуманитарна подкрепа за Украйна

И обясни, че за бургаската рафинерия въпросът не е стоял още с навлизането в Украйна. "Няма съмнение, че е трудно да се прогнозира какво ще се случи, но Русия е притисната, за да се появи на масата за преговор и е наясно, че нейната позиция отслабва", убеден е Руслан Стефанов.