Войната в Украйна:

Тръмп играе танц и частен брокер между Русия и Украйна: Анализ на ЦИД

18 октомври 2025, 12:33 часа 466 прочитания 0 коментара
Тръмп играе танц и частен брокер между Русия и Украйна: Анализ на ЦИД

"След разговорите с Путин по телефона и вчера с Володимир Зеленски, президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да продължи разговора на честен брокер, който инвестира в Украйна. Видяхме го с натиска през Турция за доставките на газ от САЩ за замени тези на Русия, видяхме и натиска над Индия да спре доставките на петрол, както и разговора на Мелания Тръмп за връщане на украинските деца и нервната паническа реакция на Кремъл за доставките на ракети "Томахоук". Този натиск се усеща в определена доза и работи. Видяхме, че втората среща в Унгария изглежда е пожелания на Путин в сравнение с първата среща с Аляска". Това мнение изрази анализаторът от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Руслан Стефанов пред БНР. 

Още: Ще има ли ракети "Томахоук" за Украйна? Тръмп и Зеленски запазват мълчание (ВИДЕО)

Как ще завърши танцът на Тръмп?

По думите му Кремъл губи приходи от спрения износ на бензин и дизел и това не е преувеличено. Очевидно Русия изпитва затруднение и това не е резултата само от действията на украинските военни, но и от натиска на Тръмп и европейските партньори, които също оказват натиск, добави Стефанов. Той посочи, че натискът над Русия е много сериозен и има ефект, не само от украинските, но и от намаления износ на нефт и газ от Русия.  

Още: "Путин изпълни плана си с 10 от 10, Тръмп идиот ли е?": Все повече сигнали, че Украйна няма да получи "Томахоук" (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Всяко следващо намаление ще се усеща повече и говорим за спад на цените. В случая щом нещо се признава от Русия, че има проблем в спада на приходите от нефт и газ, вероятно е доста по-голям от представените данни от Кремъл", отбеляза Руслан Стефанов. 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Стефанов прогнозира, че ако Тръмп и САЩ продължат с натиска и "не само словесно, а с тарифи и мита на индийски стоки този натиск ще се случи и загражда и други страни – Китай и Турция". "В случая Путин ясно съзнава, че търпенето на Тръмп се изчерпва, натискът над Русия се увеличава и идва от президентът, който няма да се съобразява с международни обвързаности, след като Русия и Китай не се съобразява", посочи Руслан Стефанов.

Според него тези санкции са внимателно координиран със САЩ и разбира се ЕС се присъединява чрез изразеното желание на спиране на доставките на нефт газ, в което се включи и България.

"САЩ и Европа са наясно, че Русия е в ъгъла и следващите стъпки са много внимателни. Тръмп играе този дипломатически танц и трябва да изглежда като честен брокер между Русия и Украйна, което прав много добре. Не можеш да отправиш покана към Путин, ако го заплашиш с всичко. На Кремъл име ясно, че срещу тях стои някой, който разбира правилата на играта и има картите", коментира Стефанов.

Още: Стармър обеща пълна военна и хуманитарна подкрепа за Украйна

И обясни, че за бургаската рафинерия въпросът не е стоял още с навлизането в Украйна. "Няма съмнение, че е трудно да се прогнозира какво ще се случи, но Русия е притисната, за да се появи на масата за преговор и е наясно, че нейната позиция отслабва", убеден е Руслан Стефанов.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна Томахоук ракети Томахоук
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес