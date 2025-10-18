Украйна унищожи една от най-известните руски системи за терор (ВИДЕО)

Украинските морски пехотинци унищожиха руска реактивна система за залпов огън „Смерч“, която тероризираше жителите на Николаевска и Запорожка област, съобщи УНИАН, позовавайки се на съобщения на украинските ВМС. „Оператори от 426-и батальон за безпилотни системи на 30-и корпус на морската пехота проследиха вражеска РСЗО „Смерч“, която тероризираше жителите на Херсонска и Николаевска области. Морските пехотинци издирваха вражеската система в продължение на няколко седмици и я заловиха точно на огневата ѝ позиция“, съобщиха от украинските ВМС.

Твърди се, че морските пехотинци са предали координатите на съседно поделение на Националната гвардия на Украйна, чиито бойци умело са унищожили целта.

РСЗО „Смерч“: Какво е известно?

Според отворени източници, 9K58 „Смерч“ е съветска и руска 300-милиметрова реактивна система за залпов огън.

Подготовката за бой на „Смерч“ отнема три минути след получаване на целеуказание, а пълен залп се изстрелва в рамките на 38 секунди. След изстрел батареята е готова за движение в рамките на една минута, което позволява бързо избягване на вражеския огън.

Ефективността на залп от три РСЗО „Смерч“ е еквивалентна на тази на две бригади, въоръжени с ракетна система 9К79 „Точка-У“. Залп от едно превозно средство поразява цели на площ от 67 хектара, докато залп от 12 касетъчни ракети 9М55К поразява цели на площ от 40 хектара.

През 2014 г. РСЗО „Смерч“ беше широко използвана по време на въоръжения конфликт в Източна Украйна, а през 2022 г. по време на пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

Например, на 27 и 28 февруари системата беше използвана от окупаторите за изстрелване на касетъчни боеприпаси по поне три района на Харков, както и по Николаев и околностите му.

Съществуват няколко модификации на тази система. Експортната стойност на РСЗО „Смерч-М" към 2016 г. е била приблизително 12,5 милиона долара.