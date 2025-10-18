"Без крале в САЩ": Хиляди на протест срещу Тръмп

Очаква се милиони хора да излязат на протест срещу авторитарната политика на Доналд Тръмп в събота, 18 октомври. От Ню Йорк до Сан Франциско: Над 2700 митинга са планирани за деня в големите градове на САЩ и малките градове в републиканските щати, както и близо до резиденцията на американския президент Мар-а-Лаго във Флорида, където той ще прекара уикенда, предава уважавания френски всекидневник Le Monde.

,„Президентът смята, че властта му е абсолютна. Но в Америка нямаме крале и няма да се поддадем на хаос, корупция и жестокост“, е лозунгът на движението „Без крале“ , което призова за тези демонстрации.

Организаторите казват, че очакват няколко милиона участници.

"Аз не съм крал"

Припомняме, че през юни имаше подобна инициатива, която обедини около 300 асоциации и събра милиони хора от всички възрасти, което беше най-големият протест след завръщането на републиканеца в Белия дом.

В същия ден Доналд Тръмп отпразнува 79-ия си рожден ден с грандиозен военен парад по улиците на американската столица. Той, който през юни заплаши да отговори на демонстрантите с „много голяма сила“, трезво коментира тази седмица по Fox News : „Наричат ​​ме крал. Аз не съм крал". ОЩЕ: Искри на гражданска война в САЩ: Немислими думи от губернатори, Тръмп говори как не е крал (ВИДЕО)

'No Kings': Millions to Mobilize Across US in Historic Protest Against Trump – https://t.co/sRjiAXCxo8. pic.twitter.com/tr9FayNE9O — Modern Diplomacy (@MDiplomacyWORLD) October 18, 2025