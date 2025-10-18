Стражът на Левски почти плакал и крил до последно от баща си скандала в националния отбор (ВИДЕО)

Култовият български треньор Велислав Вуцов избухна в поредния епизод от своето предаване. Специалистът, който е баща на вратаря на Левски - Светослав Вуцов, не пропусна да коментира сагата около сина си и националния отбор по футбол на България. Вили Вуцов разкри, че стражът на Левски почти е плакал по телефона по време на лагера с "лъвовете", защото е бил подложен на тормоз. От своя страна Светльо Вуцов до последно крил от баща си цялата истина, за да ескалира напрежението.

"Това решение е на 101% на Светльо, съобразено и съгласувано с Левски. Понеже зная какъв характер съм до последния момент беше скрил много неща от мен. Той се опитваше да ме предпази, защото съм луда глава и някой ще пострада. Вече съм запознат с абсолютно всичко. Неговото мнение не е плод на нещо спонтанно. Този треньорски щаб не го е харесвал от първия му ден в младежкия национален отбор", заяви Вуцов.

"При младежите Димитров го махна демонстративно. Тогава големият късмет на Светльо бе, че треньор на мъжкия национален тим бе Ясен Петров, който го качи на секундата... Всеки ден, като го чувах, първият ми въпрос беше: "Плачеш ли?", защото познавам детето си. Не знам какво са му говорили, но беше почти разплакан всеки път. Накара ме да се обадя на един играч. Момчето ми каза, че ако е на мястото на Светльо: "По един юмрук и си тръгвам!". Това, което правят със Светльо, е позор! Този тормоз е бил нонстоп", продължи той. Специалистът разказа още, че Светльо е предусещал, че ще има проблеми още преди лагера.