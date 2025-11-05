Дания се готви за война с Русия в Гренландия

С разширяването на присъствието на НАТО в Арктика Дания увеличава военното си присъствие в критичната зона за сигурност и насочва вниманието си на изток. Миналата година датските разузнавателни служби промениха реториката си, предупреждавайки, че рискът от ескалация между НАТО и Москва в Арктика е по-висок отвсякога, като описват подробно възможностите на руските ядрени подводници и други оръжия "в случай на конфликт", пише Bloomberg.

На 10 октомври датското правителство стартира втори арктически отбранителен пакет, който включва инвестиции за разширяване на морските отбранителни способности на Гренландия, включително укрепване на морските патрулни самолети за наблюдение и борба с подводници, както и разполагане на допълнителни арктически кораби и ледоразбивачи.

Тактиката и въоръжението на Русия във войната в Украйна, нарастващото ѝ сътрудничество с Китай в Беринговия проток, промените в активността край Норвегия и наличието на сенчест флот засилват опасенията относно предстояща заплаха, на която Дания и съюзниците ѝ трябва да бъдат готови да реагират.

На този фон Дания проведе най-голямото си учение досега в Гренландия през септември. Докато предишното учение се фокусираше върху спасителни операции и граждански задачи, това се фокусира върху подготовката за война.

Гренландия, датска колония в продължение на над 200 години, сега е полуавтономна част от кралството, където повечето вътрешни въпроси се управляват от местното правителство. Външната политика и политиката за сигурност обаче остават под юрисдикцията на Копенхаген и на практика голяма част от нея се осъществява от генерал-майор Андерсен, ръководещ датското военно присъствие в Гренландия.

Генералът описва Русия като "регионална суперсила в Арктика", тъй като Москва е изградила своите бази и е развила офанзивни способности през последните десетилетия. Днес силите на руския диктатор Владимир Путин са изцяло фокусирани върху Украйна, но Андерсен очаква, че веднага след края на войната Москва ще пренасочи ресурсите си на север. Датските разузнавателни служби също предупредиха, че в такъв случай Русия може "да представлява пряка заплаха за НАТО". На 2 октомври тази година, говорейки на годишната среща на дискусионния клуб "Валдай", Владимир Путин коментира предупрежденията на Запада за намеренията на Русия, наричайки ги "глупости".

Неоспоримо е, че Русия разширява арсенала си. През юли Путин се похвали, че военноморските сили на страната са придобили 9 подводници за 6 години и че още 4 ядрени подводници от последно поколение клас "Борей-А", оборудвани с "най-модерното оръжие", ще бъдат разположени през следващите години.

Арктика - важен център за НАТО, а Русия е по-напред

Защитата на Арктика "е от решаващо значение за нашата сигурност", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на 13 октомври. Неотдавнашните инциденти с дронове на датска територия, които официални лица приписват на Русия, за пореден път подчертават, че Дания, активно подкрепяща Украйна, сама по себе си е мишена.

Въпросът за отбраната на Гренландия обаче разкри различия с Вашингтон. Президентът на САЩ Доналд Тръмп счита Гренландия за толкова жизненоважна за сигурността на САЩ, че поиска да поеме контрола над нея. Докато европейските лидери се обединиха около Копенхаген, забележките на Тръмп принудиха Дания, Гренландия и НАТО да признаят, че регионът изисква много по-голямо внимание и ресурси. Датските служители в областта на отбраната твърдят, че продължават активно да сътрудничат със САЩ по въпросите на отбраната в Гренландия.

След като Тръмп поднови реториката за закупуване на Гренландия, датското правителство предложи увеличаване на разходите за отбрана в Арктика, като законодателите се съгласиха да инвестират допълнителни 42 милиарда крони (6,5 милиарда долара) във въоръжените сили на региона. Географски фокусът също се измести към разширяване на специалните сили, патрулиращи в североизточната част на острова, създаване на станция за ядрен мониторинг и въздушен радар за предупреждение.

Гренландия исторически е служила като важен военен пост по време на конфликти. По време на Втората световна война САЩ създават там бази и метеорологични станции, които се оказват жизненоважни за съюзническите операции, а по време на Студената война разширяват присъствието си до повече от дузина съоръжения. Населението на Гренландия е само 57 000 души, разпръснати на площ, повече от 2 млн. кв. км. 80% от повърхността на острова е покрита с лед и няма пътища между населените места. Разположението ѝ между Северна Америка и Европа я прави незаменима за сигурността на Запада.

От другата страна на Северния ледовит океан руски ядрени подводници биха могли да се скрият под леда, готови да изстрелят ракети срещу цели в Северна Америка и Европа в случай на военен конфликт. Ако се промъкнат незабелязано през тесния морски път между Гренландия, Исландия и Обединеното кралство, те биха били практически непроследими в Северния Атлантик.

Руско нахлуване се счита за малко вероятно, но военни експерти считат, че Москва може да се опита да блокира използването на Гренландия от съюзниците, като атакува критични за НАТО обекти. Защитата на остров с размерите на Гренландия в такъв климат представлява уникално предизвикателство. Освен времето, има стотици хиляди квадратни мили сняг, лед и планини.

Повечето гренландци подкрепят идеята островът им да бъде зона с "ниско напрежение", концепция, предложена за първи път от съветския лидер Михаил Горбачов, който призова Арктическият регион да се превърне в пространство за научно сътрудничество и намаляване на военното съперничество. Агресивната реторика и подход на Тръмп към Гренландия предизвикаха безпокойство сред много жители. Датските военни обаче също трябва да действат с изключително внимание. Поради това те информират обществеността преди ученията и позволяват на обществеността да инспектира корабите им. Ученията се провеждат по график, за да се избегне напрежение при мускусни волове и северни елени по време на периода на отелване; маршрутите на полетите се коригират съответно, за да не бъдат тревожени животните. Дори операциите по разбиване на леда изискват координация с местните власти, за да се гарантира, че ловците на тюлени няма да бъдат заклещени в морския лед.

Самите гренландци все още играят второстепенна роля в защитата на острова си. Много малко от тях служат в датските въоръжени сили, празнина, която Копенхаген се опитва да запълни с плановете си за създаване на постоянно гренландско подразделение в Арктическото командване в Нуук. Обмисля се и създаването на ново подразделение "Гренландски рейнджъри", способно да изпълнява мисии в отдалечените и изолирани крайбрежни райони на острова.

НАТО все още изостава значително от Русия по отношение на оръжията, готови за Арктика. В допълнение към подводните си способности, Москва притежава най-големия флот от ледоразбивачи в света и може да разположи обучени в Арктика бригади. Освен това тя е изградила или модернизирала десетки бази по северното си крайбрежие, оборудвани с писти, радари и системи за ПВО.

Дания е изправена пред критики заради остарелите си радари и патрулни кораби. Проектирането и изграждането на нови кораби, подходящи за арктическа навигация, ще отнеме години.

Военната инфраструктура на Гренландия е концентрирана на западното крайбрежие. По-мекият климат, голямото население и лесният достъп до Северна Америка са направили този район идеално място за военни бази. Предвид суровите условия на изток, по-голямата част от военните операции се извършват от кучешки впрягове. Екипи от двама души и техните кучета покриват хиляди километри от недостъпна територия, наблюдавайки чуждестранна дейност, провеждайки спасителни операции и отстоявайки датския суверенитет.

Автор: Сане Вас, за Bloomberg

Превод: Ганчо Каменарски