Дания засилва мерките срещу руския "сенчест флот", Кремъл не вижда защо е обвиняван за дроновете над Европа

Дания засилва контрола върху петролните танкери, преминаващи през нейните води, в рамките на европейските усилия за ограничаване на т.нар. "сенчест флот" на Русия. Това обяви датското правителство на 6 октомври. Мярката следва разузнавателни доклади, цитирани от украинския президент Володимир Зеленски на 28 септември, че "сенчестият флот" на Москва от петролни танкери се използва за "изстрелване и контрол" на дронове над европейски градове.

Копенхаген заяви, че новите мерки ще се фокусират върху по-старите кораби, които често се използват от "сенчестия флот" и представляват риск за околната среда и безопасността поради лошата им поддръжка. Под "флот в сянка" се разбират танкери с непрозрачна собственост, които оперират под удобни флагове, за да избегнат западните санкции и надзор.

Нови екологични правила

Датският министър на околната среда Магнус Хеунике заяви, че голям брой остарели и опасни петролни танкери преминават през датските териториални води всяка година и представляват "особена опасност" за морската среда. "Ето защо сега засилваме контрола с много основни екологични правила, за да можем да предприемем по-ефективни и последователни действия срещу танкерите и "сенчестия флот" на Русия", отбеляза той.

Датският министър на промишлеността и търговията Мортен Бодсков заяви, че инициативата е част от по-широките усилия да „се сложи край на военната машина на Путин“. Той смята, че се използват всички средства.

Датската морска администрация, в сътрудничество с Агенцията за опазване на околната среда, ще засили екологичните инспекции, за да гарантира спазването на международните стандарти. Данните, събрани чрез тези инспекции, могат да бъдат споделени с международни партньори, за да се идентифицират и санкционират конкретни кораби от „сенчестия флот“, добавиха от правителството в Копенхаген.

Дроновете над Дания и Европа - отговорът на Русия

Мярката е предприета на фона на засилените опасения за сигурността в Дания след вълна от дронове, които временно затвориха няколко летища през последните дни. Германските следователи също разследват възможни връзки между неидентифицирани дронове, забелязани над Северна Германия, и кораб от руския "сенчест флот". Безпилотни машини нарушиха въздушното пространство още на Нидерландия, Норвегия, Швеция, Литва и други натовски съюзници. Докато текат разследвания, властите на тези страни не изключват руска намеса.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче заяви, че няма причина да се обвинява Русия за дроновете, забелязани над Европа. "Цялата история с тези дронове е доста странна", коментира той.

