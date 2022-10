"Дебили": Загубите в Украйна накараха руски блогъри и медии да реват като бити мечки

Поражението в Лиман буквално отприщи негативизма на руска земя – дори повече, отколкото загубите в Киев и Харков. Примерите за мрачните настроения в Русия не са един и два, но може би най-красноречива е публикация, в която пише, че 70% от руската армия се състои от дебили, които не подлежат на обучение. "Нашата армия е сборище от мафиотски кланове и групировки, които постоянно враждуват".

Показателно е, че дори в обзорно предаване на НТВ имаше директна критика към Путин, защото е обявил анексиране на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области, при положение че те не са завладени изцяло в административните им граници и дори сегашният фронт не е подсигурен. Съответно, беше изразено съмнение, че е възможно някога Руската федерация да окупира изцяло въпросните области.

Reality sneaks up onto unsuspecting Russian state TV hosts. One pundit reveals they aren't supposed to mention Lyman (although the host denies it). He says that everyone knows things aren't going well for the Russian troops. Another pundit says Kyiv might start bombing Moscow. pic.twitter.com/M8PVPlrGqG