Унгария се подиграва с ЕС. Може ли правото й на глас най-после да й бъде отнето

В навечерието на четвъртата годишнина от руската инвазия в Украйна Унгария блокира новия пакет от европейски санкции срещу Москва, както и заем на ЕС за Киев в размер на 90 млрд. евро. Действията на Будапеща днес са във фокуса на редица западни издания.

"Файненшъл таймс"

Европейският заем от 90 млрд. евро трябва да сатбилизира финансите на разкъсваната от войната страна и беше договорен през декември от лидерите на ЕС като спасителен пояс за Киев, пише "Файненшъл таймс". Тогава Унгария, Словакия и Чехия се съгласиха да помогнат на Украйна само при условие, че няма да носят отговорност за лихвите или за погасяването на заема, който ще бъде обезпечен от останалите 24 държави от ЕС, припомня изданието. За да се позволи на ЕК да използва т.нар. "свободен капацитет" на бюджета на ЕС за заемане и отпускане на средства за Украйна е нужна подкрепата на всички членки на Евросъюза, пояснява "Файненшъл таймс".

Още: Да се спрат правата на Унгария като член на ЕС: подновени призиви в Брюксел, защото Орбан прекали

В момента се договаря програма на Международния валутен фонд (МВФ) на стойност 8 млрд. евро, но тези средства са обвързани с получаването на европейския заем от Украйна и унгарското вето може да застраши и тази програма, предупреждава вестникът.

"Политико"

Когато председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет - Урсула фон дер Лайен и Антониу Коща, пристигнат в Киев за днешния възпоменателен ден, те няма да могат да предложат нищо друго освен съболезнования, пише "Политико". Четири години след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна ЕС се надяваше да донесе на Киев утеха под формата на нови санкции срещу Москва и заем от 90 млрд. евро. Унгария попречи това да се случи, продължава "Политико".

След една брутална зима в Украйна, след месеци на преговори, резултатът от които е само политически театър, след като Русия не дава никакви сигнали за спиране на атаките, ЕС беше сигурен, че най-сетне ще може да предостави на Киев някаква конкретна помощ. Но внимателно подготвената подкрепа бе провалена, когато унгарският външен министър Петер Сиярто обяви, че страната му ще блокира 20-ия пакет от европейските санкции срещу Москва, както и жизненоважния заем.

Още: Унгария извива ръце: Санкции срещу Русия само след петрол по "Дружба"

Унгарският премиер Виктор Орбан "демонизира Украйна, за да извлече вътрешнополитически ползи", каза за "Политико" украинският външен министър Андрий Сибига. "Настояваме Будапеща да престане да въвлича Украйна в унгарската вътрешна политика", добави той.

"Шпигел"

"Унгария под управлението на Орбан заплашва с политиката си на блокиране не само солидарността с Украйна, но и капацитета на цяла Европа за действие в областта на сигурността." Това каза пред геманското сп. "Шпигел" председателката на Комисията на ЕП по сигурност и отбрана (SEDE) Мари-Агнес Щрак-Цимерман. "Унгария години наред извлича огромни ползи от средствата на ЕС и в същото време потъпква неговите общи ценности", подчерта тя.

"Ако има ясна заплаха за основните ценности на ЕС, както в случая с Унгария на Орбан, тогава правото на глас в Съвета (на ЕС) трябва да бъде отнето", продължава тя. Не трябва да се допуска някой, който "системно саботира европейските решения и си служи с авторитарен наратив", безпрепятствено да стои в Съвета, смята тя.

Още: Унгария е блокирала заема от 90 млрд. евро на ЕС за Украйна, макар да не участва в него

Подобна е и позицията на германския политик от партия "Зелените" и експерт по Унгария – Даниел Фройнд. "Виктор Орбан със своето вето отново заплашва сигурността на Украйна и Европа", каза Фройнд пред репортер на германското списание. "Повече не може да допускаме това. Време е да се отнеме правото на глас на Унгария в Съвета", призовава Фройнд.

Щрак-Цимерман и Фройнд посочиха, че пътят към отнемането на право на глас е труден в политическо отношение и донякъде нереалистичен, но въпреки това трябва да се направи опит, отбелязва "Шпигел".

"Гардиън"

Европейски лидери обвиниха Унгария, че саботира подкрепата за Украйна в навечерието на четвъртата годишнина от войната, пише британският в. "Гардиън".

Още: ЕК: Украйна решава дали и кога да поправи "Дружба"

Германия, Франция и други държави от ЕС не успяха да убедят правителството на Орбан да подкрепи най-новия пакет от санкции на ЕС и заема за Киев. Полският премиер Доналд Туск определи действията на Унгария като "политически саботаж", добавя вестникът.

Според публикуван вчера доклад на Световната банка Украйна се нуждае от 588 млрд. долара за възстановяване от разрушенията, причинени от руската инвазия. За последната една година тази сума е нараснала с 12%. Най-много инвестиции ще са необходими за Донецка и Харковска област, а Киев ще се нуждае от 15 млрд. долара за възстановяването си, подчертава "Гардиън".