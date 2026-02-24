4 години война на Русия в Украйна. "Киев за 3 дни" се превърна в брутална касапница: кървавата равносметка (ОБЗОР - ВИДЕО)

На този ден - 24 февруари, преди 4 години (2022 г.) диктаторът Владимир Путин постави началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. Превземането на Киев за три дни обаче се оказа кремълски мираж, а украинската армия изненада целия свят с геройството си - тя и до днес продължава да удържа агресора въпреки пречките от гледна точка на численост и оръжейна подкрепа. Четири години по-късно стотици хиляди хора загубиха живота си, а през по-голямата част от това време фронтовата линия остана до сериозна степен замразена.

Американският президент Доналд Тръмп обеща да сложи край на войната в рамките на един ден след встъпването си в длъжност през 2025 г., но година по-късно, въпреки последния кръг мирни преговори, атаките срещу цивилното население и енергийната инфраструктура на Украйна продължават.

Превзетата територия и жертвите във войната

Всъщност още през 2014 г. Русия завзе 8% от територията на Украйна, включително Крим и част от Донбас. Според Института за изучаване на войната (ISW) този дял се увеличи след инвазията на 24 февруари 2022 г. и достигна 27% през март същата година. Но украинската контраофанзива изтласка руските танкове от Киев и други територии и до есента делът на земята, контролирана от Русия, спадна до 18%. През следващите три години руското настъпление забави ход. Според Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) в най-значимите си офанзиви от 2024 г. насам Русия е напредвала с между 15 и 70 метра на ден — по-бавно от повечето големи офанзиви във войните през последния век: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна.

Според украинския президент Володимир Зеленски миналата година Украйна е загубил 4200 или 4300 кв. км. Януари и февруари тази година са съвсем различни, защото Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са си върнали позиции от около 300 кв. км благодарение на локалното контранастъпление в Запорожка и Днепропетровска област (в Южна Украйна) през 2026 г.: Зеленски: Един километър напред в Украйна струва на Путин 157 войници (ВИДЕО).

Снимка: Генерален щаб на украинската армия, Facebook

Над 15 000 украински цивилни са убити и над 41 000 са ранени за 4 години война. Украинският президент Володимир Зеленски съобщава за 55 000 убити войници, но оценките на CSIS са по-високи - Киев е дал около 500 000 до 600 000 военни жертви, т.е. убити, толкова тежко ранени, че не могат да се завърнат в активни сражения, и изчезнали. От февруари 2022 г. до декември 2025 г. убитите в сражения украински войници са между 100 000 и 140 000, по данни на Центъра за стратегически и международни изследвания.

Руските загуби са около 1,2 милиона военни жертви, включително около 325 000 убити, гласи информацията на CSIS. Прогнозата е, че общите загуби и от двете страни могат да достигнат 2 милиона до пролетта на 2026 г.

Според съвместни изчисления на BBC, "Медиазона" и екип от доброволци, използващи отворени данни, със сигурност повече от 200 000 руски войници са загинали през четирите години на пълномащабна инвазия в Украйна. Групата е потвърдила имената на най-малко 200 186 руски войници, убити в Украйна. 2025 г. се е превърнала в най-кървавата година от войната за руската армия - най-малко 49 935 руски войници са загинали през тази година, а десетки хиляди некролози все още са в очакване, тоест има още неотчетени жертви. Според предварителни оценки броят на жертвите през миналата година от руска страна може да надхвърли 90 000 войници.

Почти 40% от всички загинали са доброволци. Преди година тази категория съставляваше само 20% от смъртните случаи. По-голямата част от загиналите са от малки и необлагодетелствани общности, гласи анализът. В абсолютни числа най-голям брой жертви има в Башкортостан (7700), Татарстан (6800) и Свердловска област (6300). По отношение на загубите на глава от населението - начело са Тува (476 души на 100 000 души население), Бурятия (400 смъртни случая на 100 000 души население), Трансбайкалската област (362 на 100 000) и Република Алтай (316 на 100 000).

До 80% от загубите във войната са причинени от дронове, като Херсон е сред основните горещи точки - това е единственият областен град, който руската армия успя да превземе за 4 години, но после - през есента на 2022 г. - го загуби при украинско контранастъпление: 3 години от освобождаването на Херсон: Показаха на Зеленски подземните болници в града (ВИДЕО, СНИМКИ).

Ударите по енергийната инфраструктура на Украйна са се утроили, а прекъсванията на електрозахранването са се засилили. Данните на неправителствената организация Armed Conflict Location and Event Data показват, че през 2025 г. са били извършени 978 руски атаки срещу енергийната инфраструктура спрямо 337 нападения през 2022 г.

Около 5,9 милиона украинци остават в чужбина, а други 3,7 милиона са вътрешно разселени. 61% казват, че планират да се върнат, предава британското издание The Times в обширен материал за 4 години война в Украйна. В него се добавя, че съюзниците на Киев са отпуснали 343 милиарда евро (включително 162 милиарда евро военна помощ). Подкрепата от САЩ е намаляла, а Европа е увеличила своя дял.

Междувременно войната на Путин в Украйна надмина като продължителност Великата отечествена война: Числото 1418: Митът, поддържащ войната на Русия в Украйна, рухна грандиозно.

Перспективите за мир

Снимка: Kremlin.ru

Междувременно диктаторът Владимир Путин отказва да спре войната на изтощение, макар руската икономика да се задъхва сериозно. Той настоява да получи с мирно споразумение това, за което мечтае от 12 години - пълен контрол над Донбас, Украйна да е негов васал с удобно за контролиране проруско правителство, съседката му никога да не влиза в НАТО, да не получава оръжия от Запада, да няма разположени западни военни в Украйна (които трябва да следят за спазване на евентуално мирно споразумение) и още: Наглост до небесата: Русия добави още едно голямо "искам" в пълната купа с ултиматуми за мир.

За Украйна отстъпването от Донецка област е абсолютна "червена линия" - ако украинските сили се оттеглят от своя крепостен пояс, включващ Славянск и Краматорск, то вътрешността на страната става още по-удобна за бъдеща руска агресия, защото няма да могат да се изградят солидни защитни съоръжения. За да превземе Славянск и Краматорск обаче, руската армия ще трябва да хвърли повече ресурси и да даде повече жертви в сравнение с офанзивата за Покровск - т.е. руската победа не е неизбежна, както Кремъл я представя: Путин засега може само да сънува земята, която иска с мирен договор - нужни са повече ресурси и жертви от Покровск, а Русия се задъхва (ОБЗОР - ВИДЕО).

Украйна допуска изтегляне от Донбас, за да се създаде демилитаризирана "свободна икономическа зона", каквото е предложението на САЩ, но само ако руските сили се отдръпнат на еквивалентно разстояние.

Началникът на кабинета на Зеленски и бивш директор на военното разузнаване Кирило Буданов предупреди, че без да се потърси отговорност от Русия, мирът ще бъде само пауза преди нова война. "Наближаваме момента, в който всички страни ще трябва да вземат окончателно решение – да продължат тази война или да преминат към мир", каза той. Според него Кремъл води война в опит да възстанови имперското си влияние, а независима Украйна стои на пътя му. Ето защо всякакви споразумения трябва не само да прекратят боевете, но и да предотвратят нова агресия, подчерта Буданов. На 26 и 27 февруари тристранните преговори с Русия и САЩ продължават - отново в Женева, посочи той.

Budanov warned that without holding Russia accountable, peace will be just a pause before a new war



Kyrylo Budanov, head of Ukraine’s military intelligence, said: «We are approaching the moment when all sides will have to make a final decision — to continue this war or move to… pic.twitter.com/XLVLPkAK2w — NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2026

От известно време насам - за да постигне целите си - Владимир Путин не спира да плаши Украйна и НАТО с новата си гордост, балистичната ракета със среден обсег "Орешник". През декември 2025 г. беларуският диктатор Александър Лукашенко се похвали, че ракетната система вече е в Беларус и че влиза на въоръжение. Според Володимир Зеленски НАТО трябва да разглежда "Орешник" като легитимна цел. Той предупреди за сериозни рискове, след като Русия отново обяви съвместни военни учения в Беларус, като отбеляза, че предишните мащабни военни игри са били последвани от офанзива. Зеленски добави, че членството в ЕС както за Украйна, така и за Беларус би било най-добрият вариант, но Минск под управлението на Лукашенко е под пълен контрол на Кремъл: Дупка 30х24 метра в руски завод за ракети "Орешник" и "Искандер": Резултатът от удара с ракети "Фламинго" (СНИМКИ).

President Zelensky said NATO should regard Oreshnik as a legitimate target. He warned of serious risks as Russia again announces joint military exercises in Belarus, noting that previous large scale drills were followed by an offensive. Zelensky added that EU membership for both… pic.twitter.com/V9pNURcpxT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2026

А вижте какъв е рейтингът на Путин в Европа, представен от беларуската опозиционна телевизия NEXTA с първоизточник Kos Data (косовска медия, която следи най-вече Балканите) - твърди се, че в Сърбия той е най-висок:

Putin’s approval rating in Europe



He is most respected in Serbia. pic.twitter.com/1hOiZErvjh — NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2026

ВСУ продължават офанзивата в Южна Украйна и трупат успехи

Докато Кремъл се опитва да подведе САЩ и да получи колкото се може повече дивиденти в сделка за мир, украинските сили продължават да освобождават територии в южната част на страната. Под техен контрол са върнати 8 селища, обяви на 23 февруари пред Reuters главнокомандващият въоръжените сили на Украйна ген. Олександър Сирски. Настъплението по южната ос продължава от края на януари. То се отличава от бавната и скъпоструваща офанзива на Русия през последните две години и половина. От януари насам 400 квадратни километра земя са върнати под украински контрол, посочи Сирски.

Не е уточнено какъв процент от върнатата територия е била контролирана от Руската федерация и колко е била голяма „сивата зона“ – тези граници се размиват заради разпространеното използване на дронове.

Украйна и нейните съюзници отбелязват, че от 2023 г. насам Русия е превзела малко над 1% от територията, но на висока цена, докато нейната петролна инфраструктура все по-често става мишена на удари с украински дронове: Украйна наказва: Удар срещу ракетна дивизия, в станция на "Дружба" горят резервоари, а тези във Велики Луки вече са аут (ВИДЕО).

Геолокализирани кадри, публикувани на 21 февруари, показват, че украинските сили наскоро са напреднали на изток от Върбово в Днепропетровска област (югоизточно от Олександровка). А такива от 22 февруари показват украински военнослужещ, действащ в северозападната част на Тернувато (северозападно от Гуляйполе) в Запорожка област, което сочи, че украинските сили наскоро са освободили селището - противно на твърденията на руските източници, че армията на Путин поддържа контрол там.

225-и отделен щурмов полк докладва, че Тернувато не е било окупирано от руснаците и че малък брой руски войници вероятно се крият в мазета някъде там, като в момента се извършва тяхното издирване.

The Armed Forces of Ukraine deny yet another Russian false claim about the alleged capture of the settlement of Ternuvate in the Huliaipole sector. The 225th Separate Assault Regiment reported that the settlement had not been occupied, and that a small number of Russian troops… pic.twitter.com/A5kDDRKcGH — WarTranslated (@wartranslated) February 23, 2026

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) посочва, че не е наблюдавал визуални доказателства, които да сочат, че руските сили поддържат позиции в Тернувато от 6 февруари 2026 г. На 23 февруари говорителят на украинските южни отбранителни сили полковник Владислав Волошин съобщи, че твърденията на Москва за селището са неверни. Руска група е проникнала там преди две седмици (около 9 февруари), но украинските сили са я унищожили, добави той.

Още: Украйна мина в локална контраофанзива: Z-страх за Запорожието, украински успехи и на други места (ОБЗОР - ВИДЕО)

ISW оценява, че украинските сили наскоро са освободили Андреевка, Остапивско, Пищане, Нечаевка (всички северозападно от Тернувато), а също Радисне, Нове Запорожие (и двете западно от Тернувато) - няма визуални доказателства, показващи руско присъствие в някое от тези селища в продължение на повече от две седмици, поне от 9 февруари). Волошин заяви, че Тернувато се намира на 10 до 12 километра от фронта, което подкрепя оценката на тръста, че украинските сили наскоро са освободили и района на изток и североизток от населеното място.

Всичко това е факт, защото украинските сили се възползват от комуникационните проблеми на руснаците след блокирането на руските терминали Starlink от SpaceX на 1 февруари. Волошин отбеляза на 17 февруари, че променящите се метеорологични условия и успешните украински удари срещу руската логистика също допринасят за успехите на Украйна: Игра на тронове за Украйна: Големите маневри. Русия страда на фронта заради липсата на Starlink (ОБЗОР - ВИДЕО).

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните военни действия в Украйна остава ниска спрямо мащаба, който по принцип опитва да налага руската армия. На 23 февруари са станали 116 бойни сблъсъка – с 14 по-малко спрямо 22 февруари, съгласно официалните данни на украинския генщаб. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 265 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 21 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2346 изстреляни снаряда, като това е с около 1000 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 8915 FPV дрона, което е с около 75 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-интензивни боеве е имало в Покровското направление, но пак далеч от обичайния мащаб - ВСУ твърдят, че са отблъснали 22 руски пехотни атаки там за денонощието. В спомагателното от юг Олександриевско направление е имало още 11 сражения. В Константиновското направление са станали 17 сблъсъка, а в направлението при Гуляйполе - 14. Няма други сектори на фронта с двуцифрен брой сражения за денонощието.

В Покровското направление двама бойци от щурмовата група „Морок“ на 225-и отделен щурмов полк на украинската армия са пленили шестима руски пехотинци от 114-и моторизиран стрелкови полк, хвалят се от единицата с видео. Капитулирал е и руски взводник, който предоставил "ценна разузнавателна информация".

Two fighters from the assault group "Morok" of the 225th Separate Assault Regiment captured six Russian infantrymen from the 114th Motorized Rifle Regiment. A Russian platoon commander also surrendered, providing valuable intelligence information. pic.twitter.com/lAtix4m5bh — WarTranslated (@wartranslated) February 23, 2026

Руски лъжи може би има и за Краматорск - те са разкрити от военния блогър Романов. Той твърди как няколко населени места в района на града не са изцяло под руски контрол въпреки „официалните доклади“. Според неговата оценка украинските сили остават в части от Софиевка, Торецк, Мирноград и Часов Яр. Z-блогърът също така заявява, че Новопавловка и Павловка са изцяло под украински контрол. „За едни цената е животът. За други – бонуси и награди“, добавя Романов.

Russian milblogger Romanov says several settlements in the Kramatorsk district are not fully under Russian control despite "official reports". According to his assessment, Ukrainian forces remain in parts of Sofiivka, Toretsk, Myrnohrad and Chasiv Yar. He also states that… pic.twitter.com/XQ4EQm6WKL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2026

Боевете продължават и в Южнослобожанското направление - т.е. северната част на Харковска област, където основният фокус е град Вовчанск. Операторите за въздушно разузнаване на граничната охрана и FPV дронове от единицата STRIX на украинската армия са нанесли удари по руски позиции там, като според информацията им са унищожени два полеви склада, укрития, генератор, две превозни средства, две системи за електронна война, има и убити руски войници.

Border guard aerial reconnaissance and FPV drone operators of the STRIX unit struck Russian positions on the South Slobozhanskyi direction. Two field depots, shelters, a generator, two vehicles, two electronic warfare systems and personnel were destroyed. #Ukraine pic.twitter.com/0j4C8bQklI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2026

Руснаците междувременно показаха във видео цял подземен град на военната група „Восток“ в Запорожка област. Километрични тунели водят до командния пункт, където на дълбочина 3 метра под бетонни плочи има фонтан, басейн, сауна и дори частен музей.

The Russians showcased an underground town of the "Vostok" troop grouping in the Zaporizhzhia direction. Kilometer-long tunnels lead to a command post where, at a depth of 3 meters beneath concrete slabs, there are a fountain, a swimming pool, a sauna, and even a private museum. pic.twitter.com/n3EtvOdgdV — WarTranslated (@wartranslated) February 23, 2026

Има потвърден украински напредък северно от Купянск - в района, намиращ се западно от Голубовка, показват геолокализирани кадри, публикувани на 23 февруари.

Потвърден напредък за руските сили пък има в зоната Константиновка-Дружковка. Геолокализирани кадри сочат, че армията на Путин е в южната част на Виролюбивка, т.е. северно от Константиновка.

През изминалата нощ Русия е свалила 79 украински дрона над територията си и над окупирания Крим, съобщи руското военно министерство - 21 над Белгородска област, 15 над Краснодарския край, 15 над акваторията на Черно море, 11 над територията на анексирания Крим, 9 над акваторията на Азовско море, 5 над Саратовска област, по един над Република Адигея, Курска и Ростовска област. Сутринта военното ведомство в Москва публикува още една сводка - за свалени други 18 дрона: 7 над Краснодарския край, 4 над Черно море, по два над регионите Белгород и Саратов, по един над регионите Самара и Ростов, както и един над Азовско море: Украйна удари газопреносен възел в Белгородска област, ранени след руска атака по Запорожие (ВИДЕО).

Пак имаше експлозии в Алматевск, Република Татарстан, където преди дни беше поразена петролната помпена станция "Калейкино", част от инфраструктурата на нефтопровода "Дружба". "В съответствие с правилата за безопасност, в Алметевск са въведени временни ограничения за обществения транспорт поради атаката с дронове. Поради съображения за безопасност, пътниците и шофьорите трябва незабавно да се приберат в безопасни убежища“, съобщиха от администрацията на града: Голяма руска помпена станция, влияеща на "Дружба", е в пламъци след украинска атака. Белгород пак е без ток (ВИДЕО).

Губернаторът на област Белгород Вячеслав Гладков потвърди атака с дрон срещу газоразпределителен център в село Борисовка.

Повече от сто полета са забавени на летището в Сочи поради ограничения, обяви държавната информационна агенция ТАСС. Според Росавиация ограниченията за излитане и кацане са въведени вчера вечерта в 18:38 часа московско време. Те са отменени в 8:04 часа московско време тази сутрин.

Украйна обяви, че през нощта Русия е изстреляла балистична ракета „Искандер-М“ и 133 дрона. От тях 111 дрона са били свалени или унищожени в северната, южната и източната част на страната. Ракетата и 19 безпилотни машини са "пробили" през ПВО и са регистрирани удари на 16 места, както и свалени отломки на още една локация.

Един човек е загинал, а шестима други са ранени при нощни атаки в украинската област Запорожие, твърдят местните власти. Сред ранените е и 87-годишен мъж.

