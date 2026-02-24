Дипломатически скандал между САЩ и Франция

Нов дипломатически конфликт разтърси отношенията между Франция и САЩ, след като американският посланик в Париж Чарлз Къшнър не се яви на официално призоваване във френското Министерство на външните работи. В резултат на това френските власти са поискали той повече да няма пряк достъп до членове на правителството.

Според дипломатически източници Къшнър е бил привикан заради публикации на американското посолство, свързани с убийството на френския крайнодесен активист Куентин Деранк. "След публикуването от посолството на САЩ на коментари по трагедия, случила се във Франция и засягаща единствено нашия национален обществен дебат - който отказваме да позволим да бъде експлоатиран - посланик Чарлз Къшнър беше призован днес в министерството. Той не се яви", заявява източникът. Още: Заради напрежението с Иран: Външен министър от Балканите се среща с Рубио

Убийството на Деранк

Деранк беше пребит до смърт при сблъсък с предполагаеми крайнолеви активисти - случай, който шокира страната и бе определен от част от коментаторите като "еквивалент на убийството на Чарли Кърк", препратка към миналогодишното убийство на американския консервативен активист.

От Посолство на САЩ в Париж и Бюрото за борба с тероризма към Държавния департамент заявиха, че следят случая. В публикация в социалната мрежа X беше отправено предупреждение, че "насилственото радикално ляво е във възход" и трябва да бъде третирано като заплаха за обществената сигурност. Още: Макрон: Свободата на словото е пълна глупост (ВИДЕО)

Френската страна обаче възприе позицията на Вашингтон като намеса във вътрешния политически дебат. "Изправен пред това очевидно неразбиране на основните очаквания към един посланик, който има честта да представлява страната си, министърът поиска той повече да няма пряк достъп до членове на френското правителство", допълва източникът.

Напрежението

Това не е първият подобен случай. През август 2025 г. Къшнър отново не се яви, след като беше призован да даде обяснения за публично изразената си загриженост относно ръста на антисемитските прояви във Франция и критиките му към френските власти, че не правят достатъчно за ограничаването им. Още: Насърчаване на антисемитизъм? САЩ и Нетаняху с остри критики към Макрон

Сегашният дипломатически спор задълбочава напрежението между двете страни и поставя под въпрос тона на публичните изявления, когато става дума за чувствителни вътрешнополитически теми.