Делото за срязаните кабели в Балтийско море отхвърлено от финландски съд

Финландски съд отхвърли делото срещу капитана и двама старши офицери на кораб, за който се смята, че е част от руската “сенчеста флота“, които бяха заподозрени в прекъсване на кабели в Балтийско море.

“Не беше възможно да се приложи финландското наказателно право към случая“, заяви Окръжният съд в Хелзинки, обяснявайки, че това е извън неговата юрисдикция, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Тримата души на екипажа на петролния танкер Eagle S, регистриран на Кукските острови, бяха обвинени, че на 25 декември 2024 г. са влачили котвата по морското дъно на разстояние от около 90 километра, като са повредили пет подводни кабела във Финския залив.

