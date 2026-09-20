Сблъсък още в ЦИК: Йотова и Гюров се регистрират в един ден и час

Директният сблъсък между Илияна Йотова и Андрей Гюров за Дондукв 2 ще стартира още при регистрацията им в ЦИК. Оказа се, че инициативните комитети на двамата основни кандидати ще се засекат по едно и също време при внасяне на документите си.

На 21 септември, понеделник в 11:00 часа в Централната избирателна комисия (ЦИК) съпредседателите на Инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за независими кандидати за президент и вицепрезидент ще внесат списъка с над 9000 подписа за регистрация на кандидатите за участие в изборите на 25 октомври 2026 г.

Отново на 21 септември от 11:00 часа представители на Инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев, също обявиха, че ще внесат в ЦИК документите и подписката за регистрацията им като кандидати за президент и вицепрезидент за участие в изборите на 25 октомври.

Източник: БГНЕС

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При внасянето на документите ще присъстват Андрей Гюров и Георги Кандев, съпредседателят на Инициативния комитет Константин Вълков и адв. Васил Стефанов.

Малко повече от месец преди президентските избори и 5 дни преди началото на предизборната кампания кандидатите заявяват готовност за конструктивен сблъсък на идеи. Все още обаче не са ясни имената на всички претенденти за поста.

От „Възраждане“ ще обявят своя кандидат във Велико Търново на 22 септември – последният ден от срока на ЦИК. Решението е взето след допитване сред симпатизантите на партията.

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