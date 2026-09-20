Мечки в Софийско: Две животни атакували туристи в палатка

Две мечки са нападнали палатка с туристи, които нощували в гористия район над село Локорско в софийския район Нови Искър, съобщиха местните власти.

Инцидентът се е разиграл през нощта в гората, на около километър след края на асфалтирания път по направление към местността Драгуната. Туристите, които решили да прекарат нощта сред природата, са били изненадани внезапно от появата на дивите животни, които атакували къмпинга им, пише БГНЕС.

По непотвърдена информация, въпреки огромния шок и стрес, туристите са успели да се отърват без тежки наранявания.

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Кметът на село Локорско Цветелина Гаврилова алармира за опасния инцидент и призова за повишено внимание от страна на гражданите.

Източник: БГНЕС

Впоследствие бяха разпространени предупреждения към всички, които планират разходки, преходи или нощуване на открито в Стара планина в този регион, да бъдат изключително бдителни.

Експертите напомнят, че къмпингуването извън официално обособените за целта зони крие сериозни рискове, особено в райони с потенциално присъствие на едър хищник.

Природозащитниците и горските служители съветват туристите да спазват стриктно правилата за безопасност: да не оставят храна, отпадъци или хранителни продукти около палатките, тъй като ароматът им привлича животните, и при евентуална среща с мечка да запазят хладнокръвие, като избягват резки движения и тичане.

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