Кабинетът "Радев":

Ето с колко поскъпнаха различните горива през седмицата

20 септември 2026, 14:30 часа 511 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ето с колко поскъпнаха различните горива през седмицата

Горивата у нас продължават да поскъпват и през тази седмица, показват данните на платформата Fuelo. Най-голямо е повишението на цената на дизела през седмицата - с 3,72 процента. Средната цена на този вид гориво е нараснала от 1,88 евро за литър на 13 септември на 1,95 евро днес, 20 септември. За последния месец дизелът е поскъпнал със 7,14 на сто, което е 0,13 евро разлика, предава БТА.

Цената на бензина

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 0,05 евро за литър, или с 3,07 процента през тази седмица. Средната му цена се е повишила от 1,63 евро на 1,68 евро за литър днес. На месечна база ръстът на цената му е 7,69 на сто, или 0,12 евро за литър.

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При пропан-бутана повишението за седмицата е 0,01 евро за литър, или 1,47 на сто. През последния месец този вид гориво е поскъпнало с 6,15 процента, или 0,04 евро за литър.

Снимка: БГНЕС

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Метанът също е поскъпнал. Средната му цена е нараснала с 0,01 евро за килограм, или 0,72 на сто през седмицата, сочат данните на платформата. За месец поскъпването е с 6,87 на сто, или с 0,09 евро за килограм.

Мерките на правителството

На 18 септември правителството обяви, че премахва акциза върху пропан-бутана като част от пакет мерки във връзка с високите цени на горивата.

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Освен това кабинетът ще приложи подкрепа под формата на субсидии, които ще бъдат насочени към структуроопределящи сектори, включително публичен транспорт, ученически превози, медицински транспорт.

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Горива цени на горива цени на горивата
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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