При Манолова КЗП ще направи "табло на срама" за веригите с големи надценки

КЗП ще приведе в действие новите законови промени - и справедливата стойност на храните, и санкциите за необосновано повишаване на цените. Ще бъдат разширени и правомощията ни, за да можем да санкционираме търговските вериги, които продават над справедливата стойност.

Това обяви новият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова.

"Още в първия момент, в който станат ясни справедливите цени за ключови и важни за домакинствата стоки, ще направим табло на истината. В него по магазини, по продукти, по търговски вериги ще покажем къде се продава много над справедливата стойност", добави тя.

Още: Земеделският министър с прогноза за ръста на цените

"Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели. Затова има нужда от законодателни инструменти, каквито очаквам народните представители да приемат. Когато вериги продължават да продават значително над справедливата стойност, това освен до проверки, както в момента е записано в закона, да води и до санкции", категорична е Манолова.

"Табло на срама"

„Задачата, с която съм натоварена, поемайки Комисията за защита на потребителите (КЗП), е много ясна – действия и резултати за спиране на необоснованото повишаване на цените“, заяви Манолова. За тези цел тя предвижда да сложи "табло на срама", за да се засрамят магазините от надценките, които слагат на продуктите.

„Ще съдействаме и чрез едно "табло на срама" за това в кои магазини кои продукти се продават значително над справедливата стойност с цел да се получи търсения ефект – репутационен натиск върху веригите. С една дума – да се засрамят от надценките“, заяви Манолова.

Още: Стабилен пазар и без изкривяване: ДКСБТ обяви кога са засечени най-ниските цени у нас

По думите ѝ това ще се случи в момента, в който окончателно бъде приета методиката за справедливата стойност.

Източник: БГНЕС

„Ще направя всичко възможно това да се случи максимално бързо. Моята задача, изведена пред скоби, е справедлива стойност, "табло на срама" и санкции, които КЗП да може да налага. Тези санкции да са подобни на санкциите, предвидени в Закона за защита на конкуренцията – процент от оборота“, посочи председателят на КЗП.

Тя изрази надежда това да се случи в следващите два месеца и до Нова година от дейността на КЗП за овладяване на цените на храните да има конкретни резултати, предаде бТВ.

Според Манолова цените у нас „са изпуснати“ още от предишното мнозинство.

Още: "В духа на 9 септември ще трябва да национализираме мандрите": За веригите справедливата стойност е "глупав експеримент"

„Факт е, че цените излетяха нагоре още преди влизане в еврозоната. Причината за това е начинът, по който България прие еврото без достатъчна защита за българските граждани“, на мнение е тя.

„Информацията от други контролни органи за това, че се стига до надценки на млечни продукти от 90%, 100%, 140% е достатъчно красноречива. Последните данни и на „Евростат“ показват, че в сравнение със средноевропейските цени цените на млечните продукти у нас стигат до 142%. Да плащаме по-скъпо от средния германец и французин очевидно е несправедливо“, заяви Мая Манолова.

„Затова парламентарното мнозинство прие редица законови промени. Задачата в момента е КЗП да приведе в действие тези законови текстове. Ще съдействаме максимално за окончателното приемане на справедливата стойност“, посочи Манолова.